Forbes.com: стремительное падение продаж российского газа: Россия в плену у европейских покупателей?

В статье Пола Родерика Грегори под названием «Стремительное падение продаж российского газа: Россия в плену у европейских покупателей?», опубликованной на сайте Forbes.com. пишется о том, что народная мудрость гласит: Европе не следует обижать Россию, так как она сильно зависит от российского природного газа. Но получается с точностью наоборот: это России не следует обижать Европу, потому что она слишком зависит от продаж газа в Европу.

Аудиторский отчет российской национальной газовой компании «Газпром» за III квартал этого года показывает существенное снижение продаж российского природного газа в Европу. Этот отчет скрывает масштабы спада в III квартале 2014 года, показывая только объем продаж за первые девять месяцев 2013 года и 2014 года, а не сравнение данных за III квартал 2013 года и этого года. Но аналитики могут легко отделить показатели за III квартал, отняв результаты первых двух кварталов за каждый год.

А результаты следующие: в Европе «Газпром» продал на 6 млрд кубометров газа меньше в III квартале этого года по сравнению с III кварталом 2013 года (было 40 млрд кубометров, стало 34 млрд, то есть на 15% меньше). Меньше всего продажи снизились во Франции (на 3%); больше всего в Румынии (на целых 93%). Продажи в Германии, крупнейшего покупателя «Газпрома», сократились на 14%. Примечательно, что поставки в те страны, которые перепродают газ Украине, такие как Словакия и Польша, уменьшились не больше, чем в другие страны.

С учетом средней цены на газ в Европе, снижение продаж на 15% означает, что в третьем квартале доход от продаж российского газа на европейском рынке уменьшился на $2,2 млрд.

Экспорт российского газа в страны СНГ сократился на 8 млрд кубометров (на 62%). Такой спад объясняется тем, что в III квартале продажи газа в Украину упали с 8,5 млрд кубометров до нуля. С учетом цены $300, в III квартале Россия потеряла $2,5 млрд из-за сокращения продаж в Украине.

Сокращение поставок и доходов «Газпрома» существенно уменьшило доходы России от экспорта. В 2013 году Россия получила $73 млрд от экспорта природного газа. Если снижение продаж, как в III квартале, будет и дальше продолжаться в том же темпе в течение года, прибыль России от поставок природного газа в Европу сократится на $10 млрд, что составит 15% от экспорта газа по всему миру. Российский бюджет и финансово-привязанный «Газпром» не могут позволить себе терять доллары в таких масштабах.

От обсуждений аудиторами «Газпрома» факторов риска у его акционеров, должно быть, стынет кровь. Они предупреждают о том, что если «Газпром» выполнит требования Евросоюза и разъединит свои отделения, которые занимаются производством, и те, которые занимаются транспортировкой (и его трубопроводы станут открытыми для третьих сторон), «Газпром» потеряет свою ослабевшую монополию на европейском рынке. В отчете «Газпрома» предупреждают о рисках, связанных с транспортировкой газа через Украину (без упоминания того, что там сейчас идет война), и предлагают «Южный поток» в качестве возможного решения, не упоминая того, что этот проект отложили. Кроме того, аудиторы не говорят о том, что российская пропаганда хлынула потоком на европейские СМИ с предупреждениями о ненадежности транспортировки газа через территорию Украины. Что касается санкций, «Газпром» предупреждает, что они могут «несколько» осложнить отношения с партнерами, но компания принимает меры «для защиты своей деловой репутации».

На зависимость России от украинского рынка природного газа (несмотря на жалобы о неуплате) мало кто обращает внимание. В прошлом продажи «Газпрома» в Украину составляли около 20% от объема продаж в Европу, соответственно Украина была почти настолько же большим торговым партнером России, как Германия. Как показывают сопроводительные графики, украинский газовый рынок для «Газпрома» исчезнет, если Украина реформирует свой энергетический рынок и перестанет растрачивать впустую энергоресурсы, что сейчас делает ее одним из наименее эффективных потребителей энергии в мире. Похоже, что реформа энергетического рынка – один из главных вопросов на повестке дня нового украинского правительства.

Российский аналитик, специализирующийся в вопросах энергетики, (В. Милов) резюмировал доклад «Газпрома» одной фразой: «Принимая во внимание текущую экономическую ситуацию, это не лучшая новость для нашей правящей элиты».