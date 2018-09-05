Власть обвинили в желании провести выборы по закону Януковича, чтобы сохранить «ручной» парламент
«Кодекс должен ввести пропорциональную систему и открытые региональные избирательные списки на парламентских выборах. Власть боится этого будто огня, ведь о «ручной» парламент тогда можно навсегда забыть», – отметил укропівець.
По словам парламентария, после введения открытых избирательных списков в Верховную Раду смогут попасть настоящие независимые патриоты со свежими идеями. В случае принятия нового законодательства в Украине заработает внутрипартийная конкуренция, ведь на верхушку списков можно будет попасть только благодаря самоотверженному труду, а не за счет большого кошелька.
«Пока нами правят клептократы, которые купили свои должности, Украина никогда не выйдет из замкнутого круга нищей жизни», – отметил представитель Укропа.
Парламентарий напомнил, что по инициативе «Украинского объединения патриотов» десятки советов разных уровней приняли обращение к парламенту в поддержку нового Избирательного кодекса. Впрочем, сейчас существует угроза искажения документа через правки провластных депутатов.
«Действующая власть будет делать все, чтобы парламентские выборы 2019 года состоялись по закону Януковича. Для президента и провластных партий это единственный шанс выиграть выборы и законсервировать себя во власти», – подчеркнул парламентарий.
Тарас Батенко призвал патриотов присоединиться к всеукраинской акции в поддержку избирательной реформы, которая запланирована на 6 сентября.
«УКРОП является одним из организаторов этой акции и призывает все политические партии, которые хотят сломать систему коррупции и давления в Украине, прийти и поддержать открытые списки», – подчеркнул глава Укропа.
Отметим, что митинг под стенами Верховной Рады состоится 6 сентября в 9:30. Тысячи граждан будут требовать принятие Избирательного кодекса, предусматривающий проведение парламентских выборов по пропорциональной системе с открытыми региональными списками. К акции присоединятся известные политики и активисты, которые выступают за необходимость изменения избирательного законодательства. Речь идет о принятии во втором чтении нового Избирательного кодекса, за который депутаты проголосовали в первом чтении в ноябре 2017 года. Но сейчас провластные партии блокируют его принятие.