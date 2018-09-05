Власть обвинили в желании провести выборы по закону Януковича, чтобы сохранить «ручной» парламент

После введения открытых избирательных списков в Верховную Раду смогут попасть настоящие независимые патриоты со свежими идеями.

Действующая власть не хочет допустить принятия проекта нового Избирательного кодекса во втором чтении, ведь понимает, что может навсегда потерять «ручной» парламент. Об этом во время выступления с трибуны Верховной Рады заявил председатель УКРОПа, народный депутат Тарас Батенко.

«Кодекс должен ввести пропорциональную систему и открытые региональные избирательные списки на парламентских выборах. Власть боится этого будто огня, ведь о «ручной» парламент тогда можно навсегда забыть», – отметил укропівець.

По словам парламентария, после введения открытых избирательных списков в Верховную Раду смогут попасть настоящие независимые патриоты со свежими идеями. В случае принятия нового законодательства в Украине заработает внутрипартийная конкуренция, ведь на верхушку списков можно будет попасть только благодаря самоотверженному труду, а не за счет большого кошелька.

«Пока нами правят клептократы, которые купили свои должности, Украина никогда не выйдет из замкнутого круга нищей жизни», – отметил представитель Укропа.

Парламентарий напомнил, что по инициативе «Украинского объединения патриотов» десятки советов разных уровней приняли обращение к парламенту в поддержку нового Избирательного кодекса. Впрочем, сейчас существует угроза искажения документа через правки провластных депутатов.

«Действующая власть будет делать все, чтобы парламентские выборы 2019 года состоялись по закону Януковича. Для президента и провластных партий это единственный шанс выиграть выборы и законсервировать себя во власти», – подчеркнул парламентарий.

Тарас Батенко призвал патриотов присоединиться к всеукраинской акции в поддержку избирательной реформы, которая запланирована на 6 сентября.

«УКРОП является одним из организаторов этой акции и призывает все политические партии, которые хотят сломать систему коррупции и давления в Украине, прийти и поддержать открытые списки», – подчеркнул глава Укропа.

Отметим, что митинг под стенами Верховной Рады состоится 6 сентября в 9:30. Тысячи граждан будут требовать принятие Избирательного кодекса, предусматривающий проведение парламентских выборов по пропорциональной системе с открытыми региональными списками. К акции присоединятся известные политики и активисты, которые выступают за необходимость изменения избирательного законодательства. Речь идет о принятии во втором чтении нового Избирательного кодекса, за который депутаты проголосовали в первом чтении в ноябре 2017 года. Но сейчас провластные партии блокируют его принятие.