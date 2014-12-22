Президент планирует завершить подготовку к безвизовому режиму с ЕС до Рижского саммита

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на торжественном собрании по случаю профессионального праздника дипломатов.

"Я уверен, что к Рижскому саммиту мы должны завершить подготовку перехода к безвизовому режиму с Евросоюзом. Нет сейчас оправданий, почему мы должны и дальше откладывать этот шаг, о котором мы очень много говорим и которого давно ждут украинцы", - сказал Порошенко.

Читайте такжеВ конце января украинцы начнут сдавать отпечатки пальцев для оформления шенгенских визТакже он добавил, что сейчас необходимо также активизировать работу по обеспечению ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС всеми членами Евросоюза.