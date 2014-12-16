Украина и ЕС договорились озвучить точную дату введения безвизового режима на саммите в мае

Президент Украины Петр Порошенко договорился с Верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, что процесс либерализации визового режима между Украиной и Евросоюзом будет завершен до Рижского саммита, который состоится весной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент сообщил во время совместного заявления для прессы с Верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини сегодня в Киеве.

Читайте такжеПорошенко: Решение об отмене виз с ЕС должно быть принято на саммите в мае

"Мы достигли договоренности.., чтобы уже до Рижского саммита завершить процедуру либерализации визового режима, для того, чтобы мы получили в Риге четкую дату введения безвизового режима с Европейским союзом", - сказал он.

Ранее премьер-министр Арсений Яценюк заявил - Украина рассчитывает на то, что решение о введении безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом будет принято на саммите «Восточного партнерства» в Риге весной 2015 года.