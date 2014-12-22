Яценюк: Украинцы травмированы агрессией Москвы, которая стоила 5 тысяч жизней

16:09, 22 декабря 2014
Политика
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Яценюк рассказал немецкому изданию о потерях от российской агрессии.

Московська агресія продовжує забирати людські життя / Фото УНІАН

Российская агрессия в отношении Украины уже унесла жизни 5 тысяч человек, заявил премьер-министр страны Арсений Яценюк.

Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Spiegel, передает Урядовий портал.

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"Мы не только предстали перед экономической катастрофой и вопросам войны и мира. Украинцы травмированы этой возглавляемой Москвой агрессией, которая стоила 5000 жизней людей", - заявил он.

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