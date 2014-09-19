Сыч: Сегодняшняя война - это прямая российская агрессия

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Александр Сыч во время встречи с экспертом Центра Мартти Ахтисаари Денисом Матвеевым, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

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Как отмечается в сообщении, в рамках встречи стороны обсудили вопросы возможного решения военного конфликта между Украиной и Россией ненасильственными методами. Ведь Центр Мартти Ахтисаари направляет свои усилия на решение конфликтов путем ведения диалога и способствует достижению мира в рамках региональных программ в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии.

Чиновник отметил, что обострение ситуации в Украине связано не с конфликтом между различными общественными группами внутри государства, а порождено вторжением войск Российской Федерации. Соответственно, сценарий разрешения конфликта путем диалога - неприемлем. «Поиск компромиссов возможен только после прекращения военного конфликта и вывода российских войск из Украины. После этого можно говорить о налаживании цивилизованных контактов между украинским и российским обществом», - добавил Сыч.

По словам вице-премьер-министра Украины, диалог между Украиной и Россией может восстановиться после прекращения российско-украинской войны и краха режима Путина.

Также стороны отметили необходимость изучения мирового опыта решения военных столкновений, в частности, на примерах конфликтов между Северной Ирландией и Великобританией, Финляндией и Россией, Сербией и Хорватией, подчеркивается в сообщении.