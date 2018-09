Дочери-двойняшки Порошенко будут учиться в университетах Лондона

Александра и Евгения Порошенко, параллельно с киевским Кловским лицеем, закончили престижный колледж “Конкорд” (Concord College) в Великобритании.

Дочери-двойняшки президента Украины, которые в этом году закончили обучение в школе, будут получать высшее образование в Лондоне.

Как пишет ТСН, Александра и Евгения Порошенко будут учиться в University of the Arts in London и University College London.

Экономическую специальность на факультете "Школа Славянских и Восточноевропейских исследований" выбрала Александра, в то время как Евгения будет изучать анимацию в Лондонском университете искусств.

Как известно, Александра и Евгения Порошенко, параллельно с киевским Кловским лицеем закончили престижный колледж “Конкорд” (Concord College) в Великобритании. Отмечается, что на сайте колледжа "Конкорд" на отдельной странице содержится информация о поступивших студентах в Университетский колледж Лондона (UCL) - и в этом перечне значится Александра Порошенко, однако без указания факультета.

Как пишет "Страна", главный кампус UCL расположен в самом центре Лондона (район Блумсбери). В составе UCL 17 крупных библиотек, 7 музеев, 21 здание студенческих резиденций и 50 спортивных клубов.

Образование здесь отнюдь не из дешевых: год бакалавриата для иностранцев стоит $23 975 или почти 678 тысяч гривен по курсу НБУ на 31.08.2018 года.

Отдельно оплачивается проживание в общежитии - от $1077 до 2160/месяц в зависимости от выбранных условий.

Как указано на официальном сайте вуза, учебный год здесь начнется 24 сентября. Окончание первого семестра - 14 декабря. Однако день открытых дверей и ознакомительная экскурсия для студентов планируется здесь на 8 сентября.

Университетский колледж Лондона входит в состав Лондонского университета и расположен в самом сердце британской столицы - студенческий городок раскинулся в районе Блумсбери. Это учебное заведение имеет почти 200-летнюю историю и является третьим в Великобритании по количеству студентов, а также первым по численности аспирантов. Да и среди разнообразных рейтингов учебных заведений Европы, как правило, входит в топ-5. На базе университета создано немало исследовательских лабораторий в самых различных областях - от медицины до космоса. Среди самых известных выпускников вуза - Махатма Ганди и Александр Белл, кроме этого среди выпускников университета по крайней мере 30 нобелевских лауреатов.

Лондонский университет искусств является одним из лучших вузов планеты в этом направлении. В этом заведении изучают искусство, дизайн, актерское мастерство, журналистику и прочее. Среди известных выпускников вуза - актеры Алан Рикман, Эмилия Кларк и немало оскароносных знаменитостей, дизайнеры Стелла Маккартни, Джон Гальяно, Александр Маккуин.