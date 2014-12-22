В рядах боевиков ввели "смертную казнь" за отказ подчиняться центральной власти – Тымчук

Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

«Отказ подчиняться «центральной власти» со стороны отдельных командиров и рядовых террористов влечет за собой угрозы физического воздействия вплоть до «смертной казни»», - сообщает он.

Читайте такжеБоевики активизировали обстрелы украинских военных возле Бахмутовской трассы

В то же время, по информации ИС, на протяжении прошедших выходных в Луганской и Донецкой областях отмечен отход основной части подразделений войск боевиков от линии соприкосновения с украинскими войсками.

«Этот процесс не наблюдается на отдельных участках – в частности, противник оставляет войска «на передовой» в полосе Первомайск –Лисичанск, а также в районе н.п.Донецк, Тельманово, Новоазовск, в районе Бахмутской трассы», - сообщает Тымчук.