Боевики в панике убегали после неудавшейся атаки на Донецкий аэропорт – штаб АТО

Как сообщили в пресс-центре АТО, вблизи Славяносербска террористы обстреливали наших военных из вооружения БМП.

"Начиная с 9:00 минометному обстрелу подверглись позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Фрунзе, Крымское и Дебальцево. Во Фрунзе боевики также вели артиллерийский огонь", - говорится в сообщении.

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21 декабря боевики 6 раз обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия метеовышку и новый терминал аэропорта Донецка.

"Здесь также работали снайперы. Один раз бандиты попытались атаковать украинских военных, но в итоге вынуждены были панически убегать", - отметили в пресс-центре АТО.