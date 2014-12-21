Боевики в панике убегали после неудавшейся атаки на Донецкий аэропорт – штаб АТО
20:16, 21 декабря 2014Политика
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Ситуация в зоне АТО остается сложной: в течение суток незаконные вооруженные формирования провоцировали украинских военных, применяя стрелковое оружие, гранатометы, минометы и артиллерию.
REUTERS
Как сообщили в пресс-центре АТО, вблизи Славяносербска террористы обстреливали наших военных из вооружения БМП.
"Начиная с 9:00 минометному обстрелу подверглись позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Фрунзе, Крымское и Дебальцево. Во Фрунзе боевики также вели артиллерийский огонь", - говорится в сообщении.
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21 декабря боевики 6 раз обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия метеовышку и новый терминал аэропорта Донецка.
"Здесь также работали снайперы. Один раз бандиты попытались атаковать украинских военных, но в итоге вынуждены были панически убегать", - отметили в пресс-центре АТО.
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