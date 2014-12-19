Кучма и его семья всегда влияли на Януковича - Кузьмин
Экс-первый заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин, который сейчас находится в международном розыске, говорит, что бывший президент Украины Леонид Кучма и его "семья" имеют столь большое влияние в Украине и в мире, что мало кто в стране способен с ним тягаться.
Об этом он заявил в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1", передает ТСН.
"Кучма — очень влиятельный человек. Он и его семья имеют колоссальные финансовые и медийные ресурсы, серьезные международные связи. Его зять Пинчук финансирует зарубежные фонды, институты и проекты, имеет огромное влияние на украинских политиков первого эшелона власти", - сказал Ренат Кузьмин по скайпу.
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"Именно эта семья всегда влияла на президента Януковича. Многие украинские оппозиционеры хорошо знают роль Кучмы и его зятя в их собственных судьбах. Эта семья пытается и сейчас влиять на все самые важные события в Украине", - уверяет бывший замгенпрокурора.
Кузьмин заявляет, что Кучму не вызывали и не вызывают в суд по делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе как раз из-за того, что он очень влиятельный человек в стране, и сейчас в Украине мало политиков, которые не позволяют ему и этой семье оказывать на себя давление.
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"Надеюсь, что и президент Порошенко, и премьер Яценюк, и его министры смогут противостоять этому давлению", - заключил Кузьмин.