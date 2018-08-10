НАБУ анализирует информацию о связях украинских чиновников с Манафортом

Сытник заявил о готовности НАБУ в случае появления оснований "принимать меры" в отношении действующих украинских чиновников, которые могут быть причастны к сотрудничеству с Манафортом.

Директор национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявляет, что ведомство анализирует последнюю информацию относительно связей украинских чиновников с бывшим руководителем избирательного штаба президента США Дональда Трампа и советником экс-президента Украины Виктора Януковича Полом Манафонтом, однако американский политтехнолог не является подследственным субъектом для дел, которые расследует Бюро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сытник сообщил сегодня на пресс-конференции.

По его словам, материалы, которые имели отношение к "черной бухгалтерии" Партии регионов, сначала были презентованы публично народными депутатами и бывшим работником СБУ, а потом попали к НАБУ. В тех материалах фигурировала фамилия Манафорта.

«В дальнейшем было очень много запросов со стороны средств массовой информации. Разрешение детектива, который расследовал в то время это дело, и НАБУ дало подтверждение этой информации, что это фамилия (Манафорта - УНИАН) фигурирует. Следствием этого, для меня лично стали два иска о признании моих действий незаконными и уголовное дело о вмешательстве в выборы президента США», - отметил Сытник.

Он заявил, что не знает, что происходит в деле о его «вмешательстве в выборы».

При этом директор НАБУ отметил, что для возглавляемого им ведомства приоритет заключался в расследование причастности действующих чиновников к материалам, которые содержались в «амбарній книге Партии регионов».

«Чиновники, которые подследственны антикоррупционному бюро», - добавил он.

«Кроме того, в основном там фигурировали фамилии экс-чиновников... Манафорт - это не субъект, который подследственен антикоррупционному бюро, и действия, которые ему инкриминируются, насколько я знаю из средств массовой информации, связаны с уклонением от уплаты налогов (в США), отмыванием средств. Он не был государственным чиновником, то есть даже его действия формально не подследственны антикоррупционному бюро», - сказал Сытник.

«Та информация, которая была обнародована, мы раньше о ней не знали. Поэтому это свежая информация, и мы ее анализируем. Само дело решением прокуратуры передано в департамент Горбатюка (Виктор Горбатюк, начальник Управления спецрасследований ГПУ – УНИАН), в Генеральную прокуратуру», - сообщил Сытник.

По его словам, последняя информация «достаточно интересная».

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«Сейчас начнем ее анализировать и при наличии оснований принимать меры», - подчеркнул директор НАБУ.

Он добавил, что детективы НАБУ, которые первоначально расследовали это дело, были включены в группу следователей Генпрокуратуры с этого расследования.

«Те определенные наработки, которые были у детективов, когда дело было у нас, они были реализованы, и определенным лицам было объявлено о подозрении», - подытожил Сытник.

Как сообщал УНИАН, дело Манафорта является частью расследования спецпрокурора Департамента юстиции США Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в пользу действующего главы Белого дома Дональда Трампа.

Манафорту предъявлено обвинение в отмывании средств, полученных в Украине. Его также обвиняют в том, что он не зарегистрировался как иностранный агент, хотя занимался лоббированием интересов в США прокремлевского правительства Украины времен экс-президента Януковича.

В обвинении Федеральной коллегии присяжных, направленном в окружной суд в Вашингтоне, говорится, что Манафорт и его бывший бизнес-партнер Рик Гейтс за сотрудничество с окружением Януковича получили десятки миллионов долларов. В частности, в 2006-2015 годах они выступали в качестве незарегистрированных агентов правительства Украины, Партии регионов и «Оппозиционного блока».

По последним данным, Манафорт получил от украинских политиков 31 млн долларов за предоставление политических консультаций лишь в 2012 году.

Манафорт и Гейтс перевели миллионы долларов полученных выплат иностранным компаниям и на банковские счета, открытые ими и их сообщниками в ряде стран, и в частности, на Кипре, Сент-Винсент и Гренадины и Сейшелах. Они скрыли существование иностранных компаний и банковских счетов, постоянно ложно сообщая в своих налоговых документах, что они не имеют иностранных банковских счетов.