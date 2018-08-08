В администрации Порошенко подтвердили встречу с командой Манафорта в 2014 году

Там отметили, что встреча была, но без дальнейшего сотрудничества.

В администрации президента Украины Петра Порошенко подтвердили встречу главного стратега его избирательной кампании 2014 года с командой американского политтехнолога Пола Манафорта, которого в США судят по подозрению в финансовых преступлениях.

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Представитель администрации Порошенко Дарья Худякова подтвердила радио Свобода, что такая встреча была. «Была встреча, но не дальнейшие отношения», – подчеркнула она.

Это заявление противоречит предыдущему утверждению пресс-службы президента Украины в ответ на вопрос радио Свобода. 2 августа в администрации Порошенко ответили: «Команда Петра Порошенко никогда не сотрудничала с Манафортом или с его людьми. Предложения поступали среди прочих, но никогда даже не рассматривались».

Больше подробностей Худякова предоставить отказалась и заявила, что информацию может предоставить народный депутат фракции «Блок Петра Порошенко» Игорь Грынив, который в 2014 году был заместителем руководителя избирательного штаба Порошенко.

Грынив на телефонные звонки радио Свобода пока не ответил. Но интернет-изданию «Украинская правда» он заявил, что в 2014 году встречался с американским политтехнологом Полом Манафортом по поводу сотрудничества.

«Манафорт пытался предложить свои услуги и свою стратегию для кампании Порошенко. Я встречался с ним тогда и выслушал его стратегию, но на этих трех часах разговор с ним закончился», – рассказал он.

По словам Грынива, Манафорт очень хотел сотрудничать с Порошенко и готовился к этому. В частности, на встречу он пришел с исследованиями, социологией. «Манафорт так и не понял, что страна после Майдана изменилась», – пояснил политтехнолог президента.

Как сообщал УНИАН, о «сотрудничестве» между штабом Порошенко и компанией Манафорта 7 августа заявил Рик Гейтс, ключевой свидетель по делу экс-руководителя кампании президента США Дональда Трампа Пола Манафорта и его бывший бизнес-партнер. На слушаниях дела Манафорта в штате Вирджиния он заявил, что это сотрудничество было коротким, и что за эти услуги Манафорту не платили. Других подробностей он не привел.