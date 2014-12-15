В Брюсселе прошло первое в истории заседание Совета ассоциации

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини сообщила, что диалог между представителями Украины и ЕС продолжится вечером, сообщает Европейская правда.

"Завершился первый этап первого совета ассоциации. Но мы продолжим обсуждение ситуации на Донбассе во время рабочего ужина", - завила она.

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"У украинской власти - четкий мандат на проведение реформ в стране и я имею надежду, что это приведет к изменениям в стране", - добавила Могерини.