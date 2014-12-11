Bloomberg: Друзья Путина зарабатывают миллиарды на сделках, пока российская экономика балансирует на грани

В статье «Друзья Путина зарабатывают миллиарды на сделках, пока российская экономика балансирует на грани», опубликованной на сайте Bloomberg.com, Генри Майер, Илья Архипов и Алан Катц пишут о том, что новая награда от Кремля прибыла в Восточную Сибирь.

На равнинах вблизи города Якутска, зазвучала музыка, когда президент России Владимир Путин написал свое имя белыми чернилами на участке черного трубопровода, символической начальной точке соединительного газопровода на Дальний Восток стоимостью $ 400 млрд.

Это было немного больше, чем шоу. Трубопровод «Сила Сибири» на самом деле будет проложен на несколько сотен миль на юг.

Наиболее реальными были деньги, которые получил Аркадий Ротенберг, член сужающегося внутреннего круга Путина и друг детства. Принадлежащие Ротенбергу компании получили около 94 млн рублей ($ 1,7 млн), чтобы организовать церемонию в сентябре.

После того, как они разбогатели на государственных контрактах в период бума в России Путина, друзья президента снова получают выгоду и в очень сложное время. Выгодные заказы по-прежнему поступают в руки избранных, даже когда западные санкции и падение цен на нефть подталкивают экономику к пропасти.

Развитие раскололо российских олигархов, и настроило небольшой круг Путина против менее сплоченных соперников в борьбе за деньги и привилегии.

Государственные контракты

Компании, связанные с Ротенбергом и другим доверенным лицом Путина, Геннадием Тимченко – стали объектом американских санкций из-за их связей с президентом – получают все большее количество государственных контрактов. Вместе, они выиграли по крайней мере 309 млрд рублей на работу, с тех пор как США ввели санкции в марте. Эта цифра - которая равна примерно 8,1 млрд долларов США по среднему обменному курсу за период - на 12 процентов больше, чем они получили в 2013 году.

Подконтрольная Ротенбергу компания также должна получить заказ на 228 млрд рублей на строительство моста в Крым, который Россия аннексировала в марте, по данным высокопоставленного правительственного чиновника, который говорил на условиях анонимности, поскольку контракт не был официально заключен.

Контрактные итоговые значения базируются на анализе сотен документов, обнародованных на правительственном портале для государственных тендеров и корпоративной базе данных СПАРК, а также на отдельных веб-сайтах компаний в России.

В целом, компании, связанные с Ротенбергом и Тимченко, получили заказы, эквивалентные более одной пятой того, что правительство потратило на контракты в течение первых девяти месяцев года.

«Сокращение доли»

И это еще не все. Для Ротенберга и Тимченко трубопровод «Сила Сибири» стоимостью 770 млрд рублей очень выгоден, как основным подрядчикам ОАО Газпром, энергетической компания, которую Путин превратил в инструмент государственной поддержки капитализма.

Их состояние растет за счет других олигархов, в то время как слабая экономика заставляет Путина сократить государственные расходы.

«Не только доля сокращается быстрее, чем предполагалось первоначально, но политический приказ сохранить долю некоторых людей означает сокращение доли для всех остальных», сказал Марк Галеотти, эксперт по вопросам России и профессор Нью-Йоркского университета.

Руководители, которые привыкли к процветанию за счет государственных связей, жалуются, что в настоящее время их отодвинули локтем в сторону. Один российский миллиардер сказал, что Ротенберг и Тимченко монополизировали рынок государственных контрактов. Он говорил на условиях анонимности, чтобы не ставить под угрозу шансы его компаний.

«Личный банк»

Российские компании отрезаны от международного финансирования, начинают появляться победители и проигравшие. В июле правительство забрало у Альфа-Банка, подконтрольного миллиардерам Михаилу Фридману, Герману Хану и Алексею Кузьмичеву, его эксклюзивный контракт на обслуживание оптового рынка электроэнергии страны. Этот контракт стоит, по оценкам, 4 млрд руб в год.

Вместо этого, Совет рынка, регулятор промышленности, передал контракт ОАО «Банк Россия», который администрация Обамы назвала «персональным банком» ближайшего круга Путина. «Банк Россия», также объект санкций США, контролируется Юрием Ковальчуком, еще одним приближенным Путина, которого также выделили США.

Банк Россия, находящийся в Санкт-Петербурге, родном городе Путина, отказался от комментариев.

Государственные контракты не единственный источник государственных денег. Игорь Сечин и Владимир Якунин, которые знакомы с Путиным со времен его работы в питерской мэрии, просят десятки миллиардов долларов для помощи государственным компаниям, которыми они руководят, ОАО Роснефть, крупнейший производитель нефти в стране, и ОАО «Российские железные дороги». Обе компании обратились к резервному фонду с запасами в $ 80 млрд, который был создан, чтобы защитить пенсионную систему страны. Роснефть и РЖД говорят, что помощь в финансировании их инвестиционных программ расширит экономические возможности.

Честные контракты

Контракты, выигранные компаниями под контролем или частично принадлежащими Тимченко, были получены честно на конкурсной основе, сказал Антон Куревин, пресс-секретарь Volga Group, которая управляет активами бизнесмена.

Ротенберг рассказал пресс-службе Интерфакса в октябре, что его дружба с Путиным «ни в коем случае» не влияет на его бизнес. Он также сказал, что надеется построить «Силу Сибири». Представитель Ротенберга сказал, что к интервью Интерфаксу им нечего добавить.

Путин дал понять, что он будет продолжать оказывать поддержку компаниям и отраслям, пострадавшим от санкций, а Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, сказал, что все контракты получены справедливо.

«Система тендеров»

«Существует организованная система тендеров», сказал Песков. «Никто не вручает им эти контракты в каком-то порядке».

В то время как бизнес союзников Путина процветает, некоторые за пределами его круга несут убытки. Московский суд 14 ноября продлил на три месяца домашний арест миллиардера Владимира Евтушенкова, задержанного по подозрению в отмывании денег, а власти национализировали его нефтяную компанию ОАО Башнефть. Евтушенков заявил, что он невиновен.

Евтушенков, 66 лет, является самым богатым россиянином, которого привлекли к ответственности, со времен бывшего владельца компании ЮКОС, Михаила Ходорковского. Ходорковский провел десять лет в тюрьме, государство ликвидировало ЮКОС, и Роснефть Сечина приобрела большую часть своих лучших активов.

Ходорковский, который сейчас живет в Швейцарии, сказал на своем сайте, что он был «абсолютно уверен», что Евтушенкова преследуют из-за отказа продать «Башнефть» Сечину. Сечин отрицает свой интерес в покупке Башнефти или играет роль в деле против Евтушенкова.

«Монополизация ренты»

«Путин мастерски распределял ренту всем соответствующим людям, но теперь он монополизирует все доходы», сказал Андерс Аслунд, старший научный сотрудник Института международной экономики в Вашингтоне.

Аслунд был советником предшественника Путина, Бориса Ельцина, когда правительство передало драгоценности короны советской экономики горстке олигархов, в том числе Ходорковскому.

«При Ельцине это была олигархия, но был также баланс между крупными группами», сказал Аслунд. «Теперь, Путин их просто выжимает».

Для приближенных, деньги по-прежнему есть. СМП Банк, принадлежащий Ротенбергу, которому запрещен доступ на европейские рынки капитала и рынок США, в апреле получил государственный кредит в размере около 100 млрд рублей сроком на 10 лет со ставкой 0,51 процента, чтобы спасти другого кредитора, МОСОБЛБАНК, по словам двух человек, знакомых с вопросом. СМП сообщил по электронной почте, что ему было поручено сократить расходы на МОСОБЛБАНК и вернуть кредитору рентабельность.

«Огромная сделка»

Этот кредит стал «огромной сделкой» для СМП, потому что «невозможно» в России получить долгосрочное финансирование со ставкой менее 1 процента, говорит аналитик Sovlink Ольга Беленькая.

В 2012 году, когда было хорошее для экономики время, в России был принят закон, предусматривающий публичные тендеры. Это повысило прозрачность, но также побудило приближенных бизнесменов объединить усилия, чтобы держать соперников подальше.

«Картели размножаются, потому что подрядчикам легче сотрудничать в торгах за государственные тендеры, чем столкнуться со свободной конкуренцией», сказала Ирина Кузнецова, которая участвовала в разработке закона 2012 года.

В числе контрактов, подсчитанных Bloomberg, нет еще одного на 134 млрд рублей, отданный РЖД, который был выигран консорциумом, который включает подконтрольный Тимченко СК МОСТ. Нет каких-либо критериев того, как члены консорциума делят работу или прибыль.

Ротенберг заявил в интервью Интерфаксу, что санкции оказали «незначительное» влияние на него в экономической сфере, потому что его предприятия ориентированы на внутренний рынок. Тем не менее, Ротенберг, чью элитную недвижимость в Италии заморозили, сказал, что запреты на поездки оказали психологическое воздействие.

Тимченко, которому принадлежит дом на берегу Женевского озера, повторил подобные высказывания в интервью в августе новостному сервису ТАСС, сказав, что это несправедливо, запрещать ему встречаться с членами семьи и его любимым домашним питомцем, лабрадором, которые живут в Европе.

«Скрытая враждебность»

Алексей Навальный, блогер, борец с коррупцией, и лидер оппозиции, заявил, что отказ Путина изменить курс по вопросу Украины и покончить с международной изоляцией России, послужил причиной возникновения скрытой враждебности среди элиты. Навальный, который с февраля находится под домашним арестом по обвинению в мошенничестве, заявил, что когда денежные средства начнут сокращаться, Путину будет сложнее сохранить лояльность даже своих ближайших соратников.

Владимир Римский, который изучает коррупцию в исследовательской группе ИНДЕМ в Москве, сказал, что есть мало доказательств того, что это произойдет в ближайшее время.

«В интересах и Путина, и людей, приближенных к нему, продолжать эту политику поддержки», сказал Римский. «Для них кризис не страшен, потому что они контролируют все ресурсы».