Порошенко назвал главную тему для украинской дипломатии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга в Чугуеве Харьковской области заявил президент Украины Петр Порошенко.

“Ни разу не было ни телефонных, ни каких-либо других прямых встреч, чтобы тема Крыма не была первым приоритетом. Не было никакой резолюции Конгресса США, ни резолюции Совета ЕС, ни одной позиции нашей, где бы мы не отмечали необходимость прекращения агрессии, прекращения аннексии Крыма и возвращения его в состав Украины", - сказал он.

Читайте такжеMicrosoft не признавал Крым в составе России«Я не имею никакого сомнения, что эта настойчивость, в конце концов, приведет к необходимому результату”, - сказал президент.

Он также подчеркнул, что Украина на международном уровне требует немедленного вывода российских войск с территории Херсонской области.

“До того, я хотел бы подчеркнуть, что мы ставим вопрос относительно немедленного вывода войск с территории Херсонской области. Я пока сдержанно, но не исключаю, что будет прогресс продемонстрирован на следующей неделе. Увидите, это также результат наших дипломатических усилий на самом высоком политическом уровне”, - подытожил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым.

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