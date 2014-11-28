Якобы избитая в Киеве журналистка LifeNews в милицию с заявлением не обращалась

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил начальник ГУ МВД Украины в Киеве Александр Терещук.

“Информацией по этому (якобы избиению) мы владеем из Интернета и телевидения. С заявлениями никто не обращался, если обратятся, будем разбираться”, - сказал Терещук.

Читайте такжеГеращенко хочет ввести правила для журналистов российских СМИ: будут врать - будем их выдворятьКак сообщалось, корреспондент LifeNews Змановская, которая планировала освещать акцию против концерта Ани Лорак 26 ноября, заявила, что ее избили в Киеве возле дворца искусств «Украина» украинские коллеги-журналисты. Об этом она сказала во время прямого включения канала из Киева. В частности, прищуривая глаз, Змановська утверждала, как ее жестоко "избили по голове" и едва не ослепили газом.

Впрочем, свидетели конфликта отрицают, что украинские журналисты били корреспондента LifeNews, но признают, что она действительно пострадала - кто-то из толпы бросил в нее яйцом и прыснул в глаза перцовым спреем, посоветовав возвращаться в Россию.