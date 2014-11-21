ВСЮ должен стать органом судейского самоуправления - экс-председатель

Об этом указывается в статье В. Колесниченко, опубликованной в одном из столичных изданий на этой неделе.

“История реформирования судов в Украине – это, скорее, летопись реализации верхушкой власти влияния на суд », – указывает автор в публикации . «К сожалению, ни Президент Украины, ни Верховная Рада Украины даже сегодня, после кровавой жертвы, которую понесла страна, не хотят мириться с церемониальной ролью в вопросе назначения и избрания судей на должности. – говорит Владимир Колесниченко. – В прессе пишут о продолжении практики проведения собеседований в Администрации Президента Украины с кандидатами на должности судей. Мы видим унизительные «разборки» с судьями в стенах парламента».

По его мнению, сегодня у страны нет другого выхода, чтобы изменить процедуры настолько, чтобы влияние политических органов на судей было минимизировано, а карьера судьи перестала зависеть от политиков.

«Именно поэтому считаю целесообразным государству пойти на исключительный шаг – передать вопросы отбора, назначения, увольнения и ответственности судей, предоставления согласия на арест или отстранения от должности исключительно Высшему совету юстиции. Следует, наконец, выполнить в полной мере рекомендации Венецианской комиссии по созданию Высшего совета юстиции как единого органа судейского управления, работающего на постоянной основе, большинство в составе которого будет сформировано судьями, избранными самими судьями», - утверждает Владимир Колесниченко. По его мнению, ВСЮ посредством трех комиссий (дисциплинарной, по подбору судей и по вопросам карьеры судей) сможет в полной мере реализовать государственную политику в сфере формирования высокопрофессионального судейского корпуса.

«Не менее 12 из 20 членов ВСЮ должны быть судьями, при этом судейство может делегировать в состав ВСЮ 3-х представителей от Пленума Верховного Суда Украины, 9 (пять судей от местных судов и четыре судьи от апелляционных судов) – от съезда судей Украины». «Считаю, что в составе ВСЮ должны быть не менее двух представителей юридической науки, назначенные съездом юридических высших учебных заведений и научных учреждений, два представители адвокатуры, назначенные съездом адвокатов Украины, четыре представители общественности, назначаемые Президентом Украины из числа известных правозащитников и даже не обязательно с юридическим образованием». – считает В. Колесниченко. Он также отметил, что Президент мог бы назначать членов Высшего совета юстиции из списка 10 или 20 человек, сформированного правозащитными организациями на основании рейтингового голосования.

По его мнению, следовало бы частично оставить смешанный состав Высшего совета юстиции, чтобы представители общественности в составе ВСЮ уберегли бы судейский корпус от корпоративизма и смогли реализовать свое право на участие в формировании судебной власти. «В сложившейся ситуации я не вижу другого пути для восстановления общественного доверия к судебной власти, как через привлечение граждан к процессу формирования судейского корпуса. Речь идет об участии граждан и в процессе избрания судей, и о прямом участии в осуществлении правосудия через качественно обновленный институт присяжных или народных заседателей», - резюмировал В. Колесниченко.