Все пять партий подписали коалиционное соглашение

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили представители политсил возле здания парламента.

"Мы парафировали коалиционное соглашение. Здесь есть подписи пяти политических сил, представителей, которые работали над текстом коалиционного соглашения", - сказала представительница "Самопомочи" Оксана Сыроед.

Она также сообщила, что завтра в 12.30 должна состояться официальная презентация текста при участии представителей и лидеров политических сил.

Отвечая на вопрос о том, в чем были противоречия во время сегодняшней работы представитель "Батькивщины" Андрей Кожемякин отметил, что "коалиционное соглашение достаточно большое и сложное, и нужно выяснить все окончательные технические нюансы и моменты".

"И более того, мы понимали, что сегодня день годовщины Майдана и надо было в любом случае завершить и сделать это сегодня ночью. Обязательно. Перепечатывали, печатали, переписывали, записывали", - отметил он.

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Вместе с тем представитель Блока Петра Порошенко Виталий Ковальчук отметил, что создавался "путеводитель для нашей страны на ближайшие пять лет, и три недели, которые были потрачены на согласование коалиционного соглашения - это очень короткий срок".

В то же время Ковальчук отметил, что в переговорах были определенные противоречия и дискуссии, однако был заложен фундамент для подальшего продуктивного сотрудничества.

"Надеемся, что завтра общество получит полную перезентацию этого документа и мы безусловно его подпишем 27 ноября, когда откроется первое заседание Верховной Рады 8-го созыва", - сказал представитель БПП.

Отвечая на вопрос журналистов о том, что его политическая сила последней подписала проект текста соглашения, Ковальчук сказал: "Так сложилось, что мы предоставили возможность нашим коллегам, как крупнейшая фракция, изложить свое мнение и подтвердить ее письменно, после чего мы, безусловно, поддержали все те наработки которые есть. Здесь не надо искать никакой интриги ".

Он также выразил надежду, что в ВР будет не просто парламентское, а конституционное большинство, что позволит принять изменения в Конституцию. В частности по децентрализации и отмене депутатской неприкосновенности.

Кроме того, на вопрос, для чего в парламент во время переговоров приезжал премьер Арсений Яценюк, Ковальчук отметил, что "премьер-министр приезжал только для того, чтобы мы совместно согласовали со всеми представителями фракций завтрашнюю публичную презентацию коалиционного соглашения".

"Для нас было важно, что мы парафируем, как рабочая группа, это коалиционное соглашение, но считаем необходимым, чтобы презентовали ее обществу лидеры политических сил", - сказал Ковальчук.

Как известно, коалиционные переговоры начались в 17.00 четверга и завершились почти в два ночи пятницы.