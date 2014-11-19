У Порошенко назвали вопросы, по которым возникают споры на коалиционных переговорах

Как передает корреспондент УНИАН, в комментарии журналистам он отметил, что, в частности, есть разногласия в вопросе введения в Украине рынка земли.

По словам Ковальчука, «Блок Порошенко» выступает за отмену моратория на продажу земли.

Ковальчук отметил, что также необходимо четко определить в соглашении «формат взаимодействия коалиции и правительства, правительства и коалиции, вопрос взаимной ответственности в реализации коалиционного соглашения, реализации программы деятельности правительства после того, как она будет принята на основании коалиционного соглашения».

Читайте такжеЯценюк пообещал подписать коалиционное соглашение партии Порошенко

Как сказал Ковальчук, также дискуссионным является вопрос срока завершения приватизации государственного имущества. «Мы подчеркиваем, что это должно произойти в течение ближайших трех лет, а по этому поводу у наших будущих коллег по коалиции есть определенные предостережения», - сообщил он.

По словам Ковальчука, «мы считаем, что необходимо, чтобы одна или несколько государственных холдинговых компаний консолидировали в себе всю государственную собственность, а не так, как сегодня определенные объекты отданы в управление тому или другому министерству, которое фактически ими не управляет».

Ковальчук выразил надежду, что сегодня-завтра будут согласованы все эти вопросы и согласован текст коалиционного соглашения.