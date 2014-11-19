В «Батькивщине» обещают уже сегодня закончить работу над коалиционным соглашением

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

По словам Соболева, вопросы, касающиеся коалиции, программа коалиции, фактически завершены. “Сегодня мы отшлифовываем окончательный вариант. По состоянию на сегодня будет готов документ, который можно передать на парафирование каждой фракции”, - сказал Соболев.

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Он добавил, что есть также организационные вопросы, касающиеся избрания президиума Верховной Рады, председателя Верховной Рады, его заместителей, а также вопрос формирования парламентских комитетов.