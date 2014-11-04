Глава Донецкой ОГА: Протестные настроения растут, скоро жители "сметут" власть боевиков

Председатель Донецкой областной государственной администрации Александр Кихтенко убежден, что местные жители оккупированного Донбасса в ближайшем будущем “сметут” оккупационную власть.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Донецкой ОГА сказал журналистам в пресс-центре Администрации президента после заседания Совета национальной безопасности и обороны.

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“Те подачки в виде гуманитарной помощи - это только пиар-акция, они не обеспечивают потребности людей, которые проживают на оккупированной территории, и они это на себе чувствуют” - сказал он.

“Протестные настроения тоже растут. Я думаю, что мы доживем до того времени, когда жители оккупированного Донбасса сметут ту небольшую кучку маргиналов, которая с оружием сегодня отжимает бизнес, расстреливает мирных людей и бесчинствует на этой территории”, - сказал председатель Донецкой ОГА.

“Я думаю, что время сегодня работает именно на государство”, - добавил он.