Порошенко пригрозил блокадой оккупированных боевиками территорий Донбасса

Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко перед заседанием Совета национальной безопасности и обороны Украины, передает корреспондент УНИАН.

“Какие последствия процессов, которые состоялись 2 ноября (на оккупированных боевиками частях Донецкой и Луганской областей - УНИАН) - резкий рост угрозы для нормальной жизни жителей Донецка и Луганска. Что сейчас там происходит? Хаос, мародерство, разбой, резкое ухудшение уровня жизни людей, отсутствие элементарной защиты, бандитизм”, - сказал он.

“На сегодняшний день мы вынуждены как государство Украина для того, чтобы не дать распространяться этой раковой опухоли, обеспечить определенное блокирование этой территории”, - заявил Порошенко.

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“Я не исключаю, что следствием сегодняшнего решения СНБО будет значительное усиление контроля на блокпостах с ограничением движения тех, кто может иметь риск и отправляет к нам разведывательно-диверсионные группы”, - отметил глава государства.

“Не исключаю, что и экономический режим мы вынуждены будем сделать более жестким”, - добавил Порошенко.

При этом глава государства отметил: "Чем быстрее будет возобновлено действие украинских властей, - тем быстрее заработают институты, тем быстрее мы сможем обеспечить использование средств специального фонда, который будет сформирован, в том числе с участием наших иностранных партнеров - Фонда развития инфраструктуры Донбасса, который поможет восстановить нормальную жизнь на Донбассе ".