Порошенко пригрозил блокадой оккупированных боевиками территорий Донбасса
Украина вынуждена обеспечить определенное блокирование оккупированных боевиками территорий, чтобы «не дать распространяться этой раковой опухоли».
Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко перед заседанием Совета национальной безопасности и обороны Украины, передает корреспондент УНИАН.
“Какие последствия процессов, которые состоялись 2 ноября (на оккупированных боевиками частях Донецкой и Луганской областей - УНИАН) - резкий рост угрозы для нормальной жизни жителей Донецка и Луганска. Что сейчас там происходит? Хаос, мародерство, разбой, резкое ухудшение уровня жизни людей, отсутствие элементарной защиты, бандитизм”, - сказал он.
“На сегодняшний день мы вынуждены как государство Украина для того, чтобы не дать распространяться этой раковой опухоли, обеспечить определенное блокирование этой территории”, - заявил Порошенко.
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“Я не исключаю, что следствием сегодняшнего решения СНБО будет значительное усиление контроля на блокпостах с ограничением движения тех, кто может иметь риск и отправляет к нам разведывательно-диверсионные группы”, - отметил глава государства.
“Не исключаю, что и экономический режим мы вынуждены будем сделать более жестким”, - добавил Порошенко.
При этом глава государства отметил: "Чем быстрее будет возобновлено действие украинских властей, - тем быстрее заработают институты, тем быстрее мы сможем обеспечить использование средств специального фонда, который будет сформирован, в том числе с участием наших иностранных партнеров - Фонда развития инфраструктуры Донбасса, который поможет восстановить нормальную жизнь на Донбассе ".