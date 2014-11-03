Количество проголосовавших на "выборах" в "ДНР" превышает число избирателей в области – СБУ

Об этом советник главы СБУ Маркиян Лубкивский написал в Facebook.

«Обнародованные псевдо-цик террористической ДНР результаты псевдовыборов еще раз демонстрируют, что вся эта история фарс и цирк: фактическое количество избирателей в Донецкой области составляет 3 млн 429 тыс. 394 человека, из них на временно оккупированных территориях - 1 млн 208 тыс. 184 избирателя. По данным псевдо-цик ДНР, в интернет-голосовании приняло участие 5 млн 619 тыс. 433 человека. Это, наверное, с малолетними русскими казаками, жителями Буркина-Фасо и животными (коровами)», - написал Лубкивский.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей поддерживаемые Россией террористические группировки организовали выборы глав «республик» и депутатов "народных советов" ЛНР и ДНР.

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Официальный Киев, ЕС и США осудили проведение «выборов» в ДНР и ЛНР и не намерены признавать их итоги.

Россия же считает, что «выборы» в ДНР и ЛНР 2 ноября отвечают минским договоренностям.

Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Россия готова признать результаты «выборов» в ДНР и ЛНР, которые "будут важны с точки зрения легитимизации власти".