Депутаты-участники АТО грозят не пропустить в Раду парламентариев, голосовавших за «законы 16 января»

Об этом кандидат в народные депутаты от партии «Народный фронт», командир полка специального назначения “Днепр-1” Юрий Береза заявил на пресс-конференции в УНИАН.

“Правила игры в новом парламенте будут коренным образом изменены. На договоренности «под столом» мы будем реагировать очень сильно, быстро, больно и точечно. В первую очередь, мы сделаем люстрацию всем тем, кто голосовал за «законы 16 января», и это произойдет довольно не в «парламентской форме». Поэтому я хочу лично предупредить всех тех, кто сейчас, прикрываясь не имеет значения каким блоком, пытается зайти в Верховную Раду. Требование к ним такое: на 30 дней - на передовую, и не словом, а делом докажите в Донецком аэропорту, в Мариуполе, что ты любишь эту землю, и потом иди в парламент”, - заявил Береза.

“Мы не можем быть добрыми и всепрощающими, чтобы простить очередное убийство. Убийство на Майдане, Небесная Сотня, погибшие в противостоянии с Россией - все это организовала Партия регионов и конкретные люди, которые, как дрессированные медведи, 16 января в зале Верховной Рады создали прецедент. Поэтому мы должны даже не дать возможности принять присягу (всем, кто голосовал за «законы 16 января» - УНИАН)”, - сказал Береза.

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Вместе с тем, другой кандидат в депутаты, командир батальона “Донбасс” Семен Семенченко заверил, что драк в парламенте 8-го созыва не будет.

“Когда мы говорим о люстрации, то должны разделять понятие люстрации и мордобоя. Сейчас многие ожидают, уже выставляет боксерские пары в парламенте. Мы не имеем права скатываться до уровня шоу, хотя многие от нас этого ждут. Люстрация - это не мордобой, а в парламенте нам всем нужно вести себя достойно и не уподобляться тем боевым петухам, которых мы видели в предыдущих созывах”, - подчеркнул он.