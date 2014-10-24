Глава Днепропетровской ОГА намерен голосовать на выборах по месту прописки
20:42, 24 октября 2014Политика
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Председатель Днепропетровской облгосадминистрации будет голосовать на одном из избирательных участков на Набережной Победы.
Губернатор проголосует в Днепропетровске / Фото УНИАН
Председатель Днепропетровской облгосадминистрации Игорь Коломойский на выборах 26 октября будет голосовать в Днепропетровске
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге журналистам.
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“Я получил приглашение по месту своей прописки и буду голосовать на одном из избирательных участков на Набережной Победы в Днепропетровске”, - сказал Коломойский.
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