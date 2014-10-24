МВД обещает жесткое наказание "титушкам" в случае срыва голосования
15:06, 24 октября 2014Политика
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Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк предупреждает, что МВД будет жестко наказывать все политические силы в случае использования «титушек» в день голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду 26 октября.
Милиция готовится ко дню выборов / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сегодня сказал на пресс-конференции.
«Я хочу в очередной раз предупредить, что если кто-то не понял, что страна изменилась, и появятся не дай бог какие-то уголовные элементы с битами, или уголовные элементы, которых будут использовать политические силы, независимо от названия этой политической силы, разговор будет короткий - мордой в асфальт и наручники», - сказал Шкиряк.
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Он заметил, что это касается всей Украины и правонарушители будут наказаны жестко.
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