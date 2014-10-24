МВД обещает жесткое наказание "титушкам" в случае срыва голосования

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сегодня сказал на пресс-конференции.

«Я хочу в очередной раз предупредить, что если кто-то не понял, что страна изменилась, и появятся не дай бог какие-то уголовные элементы с битами, или уголовные элементы, которых будут использовать политические силы, независимо от названия этой политической силы, разговор будет короткий - мордой в асфальт и наручники», - сказал Шкиряк.

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Он заметил, что это касается всей Украины и правонарушители будут наказаны жестко.