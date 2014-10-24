В МИД не комментируют заявление Путина о том, что Украина якобы должна сдать аэропорт в Донецке

В украинском Министерстве иностранных дел не комментируют заявление президента России Владимира Путина о том, что якобы согласно минским договоренностям Украина должна оставить аэропорт в Донецке.

В комментарии УНИАН руководитель департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис, отвечая на вопрос относительно заявления Путина и могло ли такое быть предусмотрено договоренностями, сказал: «Никак не могу прокомментировать. Минские договоренности все – открытые документы. Протокол и меморандум. Можете почитать».

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На уточнение, имеет ли заявление Путина какой-то смысл, если договоренности не предусматривают этого, Перебийнис ответил: «Минские договоренности четко... Они обнародованы, эти документы».

«Где будет линия раздела, линия разграничения – сейчас наши военные ведут об этом соответствующие консультации», - сказал Перебийнис.

Он посоветовал обращаться в Министерство обороны относительно того, «кто, какие войска, куда должны отойти». «Я, к сожалению, не уполномочен вам это комментировать», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 октября, во время выступления на площадке дискуссионного клуба «Валдай» Путин заявил, что согласно Минскому документу Украина должна оставить аэропорт в Донецке.

«Договоренности были, но они с обеих сторон не соблюдаются в полном объеме. Возможно и невозможно соблюдение этих договоренностей в полном объеме. Например, воинские подразделения Украины должны оставить отдельные пункты, в которых они дислоцировались до этих договоренностей в Минске, а силы ополчения должны были оставить некоторые населенные пункты, которые они занимали до этих минских договоренностей. Ни украинские войска не уходят из тех пунктов, которые они должны оставить, например, из аэропорта в Донецке, ополчение полностью не уходит из тех пунктов, которые они должны освободить, ссылаясь на то, что у ополченцев там семьи проживают», - сказал Путин.

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Напомним, 20 сентября в Минске по итогам Трехсторонней встречи контактной группы по урегулированию кризиса в Украине был подписан меморандум. Документ состоит из 9 пунктов, в которых содержится запрет на применение всех видов оружия и ведение наступательных действий.

Согласно меморандуму, противоборствующие стороны обязуются отвести свою тяжелую военную технику от условной линии фронта на 15 км каждая. Вдоль всей российско-украинской границы будет работать наблюдательная миссия ОБСЕ.

Первая договоренность о прекращении огня была достигнута 5 сентября также в Минске.

Однако на востоке Украины и боевики, и российские военные продолжают обстреливать мирное население и силы АТО.