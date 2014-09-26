Кремль делает попытку пересмотреть минские договоренности - эксперт

По его мнению, каждое публичное упоминание термина «Новороссия» должно читаться как угроза, средство давления и шантажа украинской стороны, сообщили УНИАН в пресс-службе «Третьей украинской республики».

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«В официальные документы российского МИДа и высказывания Кремля термин «Новороссия» вернулся вовсе не случайно. Политическое муссирование темы «Новороссии» означает, что в орбиту такого образования Россия постарается втянуть не только нынешние подконтрольные районы, а гораздо большие территории Украины. Поэтому воспринимать это надо как прямую угрозу украинской стороне, давление на нее», - отметил он.

По мнению Рубана, Кремль уже обозначил желание отступить от подписанного в Минске меморандума о перемирии.

«Попытки провести выборы «парламента» и «руководства» так называемых «ЛНР» и «ДНР» 2 ноября вместо 7 декабря означают, что украинская стратегия достижения мира путем проведения местных выборов, закрепленная в минском меморандуме, оказалась правильной. Она совершенно не работает на легализацию всех этих лнров и днров. Но это не соответствует представлениям Кремля о будущем статусе этих образований, поэтому он пытается пересмотреть минские договоренности», - считает политолог.