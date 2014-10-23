Районная милиция может остаться без руководства из-за нечеткости терминологии в законе о люстрации

Председатель правления Украинского Хельсинкского союза, директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров считает, что нечеткость терминологии в законе о люстрации может привести к тому, что районные прокуратуры и управления внутренних дел останутся без руководства.

Об этом он сказал в ходе круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

«Закон содержит понятия, которые точно не определены, а именно – «начальствующий состав правоохранительных органов», «территориальный и региональный орган прокуратуры, СБУ, МВД», - сказал Захаров.

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Он пояснил, что это означает, что под люстрацию попадут все руководители и их заместители на уровне районных управлений МВД, СБУ и органов прокуратуры, что приведет к остановке деятельности этих силовых структур.

С ним не согласился министр юстиции Павел Петренко, который считает, что закон нужно понимать так, что под люстрацию попадет лишь руководящий состав вышеупомянутых структур на уровне не ниже областного. «Речь идет исключительно об областном уровне и Киеве, Севастополе и Крыме», - сказал Петренко.