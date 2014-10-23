Под люстрацию попадет не катастрофическое количество людей - министр юстиции

Об этом он сказал в ходе круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированной информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

«Процесс публичного отбора членов Общественного совета мы закончим еще до момента, когда новая Верховная Рада и депутаты примут присягу, и тогда пусть общественность и журналисты определяют достойного, кто будет возглавлять этот процесс», - отметил Петренко.

«Если анализировать весь состав государственного аппарата и органов местного самоуправления, это около 1 млн человек. Они пройдут проверку в течение двух лет. Будут уволены те, кто попадет под автоматическую люстрации, и те, кто не пройдет люстрационную проверку из-за имущественной проверки или из-за свей биографии. Это не будут катастрофические цифры с точки зрения государственного аппарата», - заявил Петренко.

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«Я предложил Егору Соболеву возглавить Общественный совет при Минюсте, который должен будет контролировать те или иные государственные органы», - сообщил он и добавил, что «придется избирать другого руководителя, если Егор станет народным депутатом. Членами Общественного совета могут быть представители общественности и журналисты».