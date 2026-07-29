Новая волна жары в Украине: синоптики определили области, которые разогреет первыми

В Киеве в выходные днём ожидается +32°...+34°.

Новую волну сильной жары Украина ощутит начиная с августа, то есть с выходных, когда в западных областях температура может достигать +35° и более градусов. Об этом в комментарии Погода УНИАН сообщила Наталья Птуха, начальница отдела по связям со СМИ Укргидрометцентра.

Отвечая на вопрос о том, что в Украину надвигается новая волна сильной жары, она отметила, что эту жару мы сильнее ощутим начиная с августа, то есть с выходных.

"Именно тогда в западных областях может быть вот эта сильная жара +35° и местами локально выше. Остальная территория пока останется в пределах +28°...+34°. Ночная температура составит +15°...+20°", – сказала Птуха.

Видео дня

В это время на территорию Украины будет влиять область повышенного атмосферного давления, то есть антициклон. Поэтому он обеспечит погоду без осадков в большинстве регионов.

Так, до выходных воздушные потоки в Украину будут преимущественно поступать с северо-запада, то есть будет более свежий воздух. Но в субботу-воскресенье в ветре появится южная составляющая.

Как долго продлится жара – прогноз

После западных областей в выходные теплая воздушная масса в начале следующей недели распространится на большую часть территории Украины.

"Как долго продержится жара – пока можем лишь отметить, что следующая неделя будет у нас теплее этой", – рассказала Птуха.

Дожди в Украине – будут ли осадки на следующей неделе

Кроме того, ориентировочно в середине следующей недели возможны локальные грозовые явления, особенно в западных и северных областях.

"Пока что большее влияние будет оказывать область высокого атмосферного давления, поэтому в основном будет без осадков, с достаточно высокими температурами", – отметила эксперт.

Погода в Киеве

Представительница Гидрометцентра также рассказала, что в столице на выходных днем ожидается +32°...+34°, а ночью +18°...+20°.

"То есть мы снова приближаемся к тропическим ночам, когда температура держится в пределах 20 градусов и не опускается ниже. И без осадков, солнечно, спокойная погода", – сказала Птуха.

Погода в августе – прогноз на месяц

Как сообщалось, синоптики ожидают, что погода в Украине в августе компенсирует недостаток тепла этим летом, поскольку будет жаркой и солнечной.

В частности, в Киеве 1–5 августа прогнозируется сильнейшая жара, после чего температура опустится до комфортных значений. Дожди распределятся равномерно в течение месяца – каждую неделю ожидается хотя бы один дождливый день. Пик осадков придется на 8–16 августа.

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