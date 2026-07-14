Жара возвращается в Украину: синоптик назвал точную дату (карта)

По словам синоптика, со второй половины недели лето снова наберет обороты.

Уже на этой неделе в Украину вернется жара. Об этом на своей странице в Facebook сообщил синоптик Виталий Постригань.

По его данным, в период с 13 по 15 июля поступление прохладного воздуха с севера прекратится, ветер стихнет, станет комфортнее и теплее.

"Однако в дневные часы, а особенно во второй половине дня, будут формироваться грозовые очаги с кратковременными дождями, местами с градом и шквалами 17–22 м/с", – предупреждает специалист.

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По его словам, погода будет без резких изменений, но и без полной идиллии. Температура ночью +13°...+18°, днем комфортные +23°...+28°.

В то же время со второй половины рабочей недели, ориентировочно с 16 июля, жара вернется, а дожди постепенно прекратятся. Температура воздуха ночью повысится до +16°...+21°, а днем +26°...+31°.

"Атмосфера готовится к стабилизации, поэтому лето снова наберет обороты", – резюмировал Постригань.

Смертельная жара в Европе

Во время аномальной жары, охватившей Западную Европу в конце июня, в 27 странах зафиксировали более 10 тысяч сверхнормальных смертей. Около 9 тысяч умерших – люди в возрасте от 65 лет. По словам экспертов, резкий рост смертности, скорее всего, связан именно с экстремальной жарой, ведь других весомых причин, в частности вспышек COVID-19, исследователи не выявили.

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