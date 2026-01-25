В США бушует зимний 'супершторм': отменены тысячи рейсов, погибли люди (видео)

В 18 штатах объвлено чрезвычайное положение.

В США бушует мощный зимний шторм, из-за которого уже отменены тысячи рейсов, и десятки тысяч людей остались без света, есть погибшие. Синоптики говорят, что это может быть сильнейший шторм с 1993 года.

Как пишет Bloomberg, по состоянию на вечер субботы более 15 200 рейсов по всей территории США были отменены до понедельника. Около 236 000 домов и предприятий от Колорадо до Атлантического побережья остались без электричества, большая часть из них находится в Миссисипи, Техасе и Луизиане.

Мощный шторм охватывает части 32 штатов и примерно половину населения США, сказал Брайан Херли, старший синоптик Центра прогнозирования погоды США.

Видео дня

В 18 штатах объявлено чрезвычайное положение. На видео в соцсетях показаны пустые полки магазинов, - американцы сметают продукты в магазинах в надежде максимально подготовиться к непогоде.

В общей сложности, по словам Чака Уотсона из Enki Research, ущерб и экономические потери от шторма могут составить до 24 миллиардов долларов.

Управление городского транспорта Нью-Йорка призвало пассажиров избегать ненужных поездок в воскресенье и понедельник, предупредив о возможных перебоях в работе метро, ​​автобусных маршрутов и пригородных поездов. Также местные СМИ пишут, что в Нью-Йорке непогода уже унесла жизни троих людей: их нашли мертвыми на улицах города.

После того, как шторм утихнет, сохранится сильный холод: в Вашингтоне в понедельник вечером температура опустится до -15°C, а в Нью-Йорке во вторник ожидается -12°C. В частности, в Вашингтоне впервые с 1989 года будет семидневный период с температурой ниже нуля.

Погода в Украине

А в Украину тем временем возвращается типичная европейская зима - влажная, ветреная и теплая. Как рассказала синоптик Наталия Диденко, погода изменится уже с начала следующей недели.

Потепление принесет с собой снег и мокрый снег в центральных и южных областях, а местами и на севере. На западе и востоке – без существенных осадков. Изменение погоды будет сопровождаться сильными, местами штормовыми порывами ветра с юго-восточного направления.

