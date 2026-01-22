Катастрофический ледяной шторм надвигается на США: под угрозой около 100 миллионов человек

Шторм принесет сильный снегопад, ледяной дождь и мокрый снег, а толщина гололеда может достичь 8 см.

Миллионы американцев готовятся к потенциально катастрофическому ледяному шторму, который, по прогнозам, вызовет массовые отключения электроэнергии и значительные перебои в транспортном сообщении по всей стране.

Как пишет Independent, ожидается, что с пятницы до конца недели суровая погода может покрыть льдом районы от Нью-Мексико до Каролины. В это же время в северных штатах прогнозируются сильные снегопады.

По оценкам, около 100 миллионов человек уже получили различные предупреждения о зимнем ненастье, а синоптики тем временем прогнозируют гололед толщиной в несколько сантиметров в некоторых районах Арканзаса, Луизианы, Алабамы и Теннесси.

Ожидается, что шторм принесет сильный снегопад, ледяной дождь и мокрый снег.

Города и штаты готовятся, используя значительные ресурсы, включая снегоуборочные машины и соль, чтобы справиться с последствиями низких температур и осадков.

По данным Ventusky, прогнозируется более 80 мм осадков. Это может привести к образованию слоя льда толщиной до 8 см – такого веса достаточно, чтобы обрывать линии электропередачи и ломать деревья.

"Ситуация будет экстремальной и, вероятно, приведёт к параличу транспорта и серьёзным разрушениям", - предупреждают синоптики.

На днях средиземное побережье Италии серьезно пострадало из-за шторма. Острова Сицилия и Сардиния оказались отрезанными от внешнего мира из-за сильного ветра и волн, высота которых местами достигала 8 метров.

Удар стихии был настолько сильным, что во многих местах разрушены набережные, а волны доставали до второго этажа в прибрежных районах.

