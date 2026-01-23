В Украину возвращается теплая европейская зима: синоптик назвала точную дату

Уже с новой рабочей недели синоптическая ситуация в Украине будет другой.

Погода в Украине постепенно меняется и уже скоро нас ждет теплая европейская зима. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известная синоптик Наталья Диденко.

"С понедельника (26 января - УНИАН) к нам вернется типичная европейская зима - влажная, ветреная и теплая", - порадовала она.

Эксперт пояснила, что пока антициклон еще вызывает в Украине мороз, однако уже с начала новой недели ситуация изменится.

Потепление в Украине - что известно

О том, что температура в Украине будет постепенно повышаться, говорит и синоптик Виталий Постригань.

По его словам, период влияния холодного антициклона подходит к концу. Атлантические циклоны уже формируются и в промежутке с 22 по 25 января принесут фронты с небольшим снегом, колебаниями температуры и атмосферного давления. На автодорогах сохранится гололедица, однако температурный фон повысится на 5-7 градусов.

Предварительные прогнозы также свидетельствуют, что в начале новой рабочей недели усилится циклоническая активность над Средиземным морем, что изменит погодные условия в Украине.

Кроме того, эксперт напомнил, что до конца января продолжительность светового дня увеличится примерно на час по сравнению с пасмурным декабрем – дни станут заметно светлее.

По его словам, хотя зима еще продолжается, аномальный холод уже позади.

