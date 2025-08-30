В начале сентября в Украине еще будет тепло, но кое-где пройдут дожди.

В конце лета и в начале осени в Украине будет тепло, но не обойдется без дождей. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, завершится лето жарой и сухой погодой по всей Украине. Днем 31-го августа ожидается +28...+33 градуса.

А вот 1 сентября утром еще будет солнечно, но во второй половине дня местами пройдут дожди. Соответствующую карту опубликовала Наталка Диденко.

По ее данным, первые дни сентября еще будут теплыми. "Август еще подержит осень за руку летними градусами", - сообщила она.

В течение ближайших дней в Киеве и области будет царить летняя погода.

По данным синоптиков, погоду будет определять область повышенного давления, поэтому дождей не предвидится. Лишь 1 сентября днем в некоторых районах возможны короткие ливни с грозами.

Из южных регионов будет поступать теплый воздух, который обеспечит комфортные показатели ночью - от +13° до +18°, а днем температура будет колебаться между +25° и +31°.

В столице ночные значения составят около +15°...+17°, а дневные - +27°...+29°.

Синоптики добавляют, что даже после завершения календарного лета, первые дни сентября сохранят атмосферу солнечного и теплого лета.

