1 сентября есть вероятность дождей.

В ближайшие дни в Киеве и Киевской области ожидается по-настоящему летняя погода. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Синоптики объяснили, что погоду обусловит преимущественно поле высокого давления, поэтому осадков не ожидается. Только 1 сентября днем местами есть вероятность кратковременного дождя с грозой.

"К нам будет поступать очень теплый воздух с южных направлений, что обеспечит по области комфортную минимальную температуру ночью в пределах +13°...+18° и щедрое летнее тепло днем, +25°...+31°", - говорится в прогнозе.

В Киеве, как обычно, ожидается более плавный ход температуры как ночью, так и днем. В частности, ночью в столице будет +15°...+17°, а днем +27°...+29°.

"Таким образом, рассчитываем, что после завершения календарного лета, начало сентября еще порадует нас по-летнему теплой погодой", - резюмировали в Укргидрометцентре.

О том, что в Украине в ближайшие дни будет жарко, говорит и синоптик Виталий Постригань. По его данным, наша страна окажется между циклоном и антициклоном, что будет способствовать поступлению горячего воздуха из субтропиков.

В течение 30 и 31 августа Украина будет находиться в зоне аномально теплой и спокойной погоды. Средняя температура ожидается на 5-6º выше нормы. Ночью будет +14º...+19º, а днем будет жара +27º...+32º.

