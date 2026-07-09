Кому принадлежал склад в Вишневом и кого накажут: Зеленский сделал заявление

Он подчеркивает, что виновные будут привлечены к уголовной ответственности.

Склад в Вишневом принадлежал одному из предприятий "Укроборонпрома", будут увольнения. Об этом в комментарии журналистам сказал президент Украины Владимир Зеленский, говоря о ситуации в Вишневом и расследовании взрыва.

"Совершенно ужасная ситуация. В Вишневом находился склад боеприпасов. Враг нанес удар по этому складу. Пострадало большое количество людей, большие потери", – подчеркнул он.

Глава государства добавил, что получил всю информацию от Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел и Офиса генерального прокурора.

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"Ведётся уголовное дело, виновные будут привлечены к уголовной ответственности и, безусловно, в "Укроборонпроме" будут увольнения. Потому что склад принадлежал одному из предприятий "Укроборонпрома", – подчеркнул Зеленский.

Взрывы в Вишневом

Как сообщал УНИАН, в ночь на 6 июля российские оккупанты совершили массированную атаку на Украину с использованием ракет и дронов. Главной целью оккупантов стал город Киев, его окрестности и область.

В частности, в результате атаки на один из объектов в Вишевской общине Бучанского района Киевской области произошла детонация взрывоопасных предметов. В результате из города Вишневое и села Крюковщина из-за угрозы повторной детонации было эвакуировано более 600 человек.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили, что объект, на котором произошла детонация, не входит в сферу управления ВСУ.

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