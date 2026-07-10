'Поражение РФ не станет следствием какого-то одного события': в СМИ указали, что нужно сделать

Война президента РФ Владимира Путина против Украины никогда не ставила целью защиту россиян или укрепление позиций России в мире. Это всегда была война, вызванная неоимпериалистической arrogancy, стремлением укрепить власть, организованным разграблением и культурным уничтожением, пишет основатель Disinfowatch и старший научный сотрудник Института Макдональда-Лорье Маркус Колга в статье для National Post.
Колга отметил, что когда в феврале 2022 года Путин объявил о своей "специальной военной операции", он утверждал, что Россия уничтожает мнимых "нацистов" в Украине.
"На самом же деле целью было уничтожить украинскую идентичность, язык и культуру, вновь колонизировать демократическую европейскую нацию и доказать российскому народу и всему миру, что Путин остается лидером исторического значения", – предполагает автор статьи.
Он добавил, что землю, ресурсы и народ Украины планировалось захватить силой. Колга считает, что российские войска были отправлены не для того, чтобы освободить, а чтобы покорить, ограбить и терроризировать под ложным предлогом.
Отмечается, что Путин пообещал россиянам быструю победу, а кремлевские пропагандисты хвастались, что Киев падет через три дня, и этот прогноз приняли за правду слишком многие западные аналитики и правительства.
"Четыре года спустя война Путина зашла в политический, военный, экономический и социальный тупик. "Трехдневная война" станет наследием его правления", – констатирует Колга.
Он подчеркнул, что российским войскам не удалось сломить Украину, не удалось расколоть поддержку Запада, и они все меньше способны защитить Россию от последствий агрессии Путина: растущей инфляции, карательных процентных ставок, угасающей экономики, усиления социальной напряженности и падения доверия общественности к самому Путину.
Отмечается, что материальный ущерб колоссален. Потребности Украины в восстановлении и реконструкции оцениваются в более чем 588 млрд долларов США. В то же время автор статьи отмечает, что нация, которую Путин пытается уничтожить, вероятно, станет сильнее той самой России, которая пыталась её уничтожить.
"Несмотря на все трудности, Украина стала одной из самых закаленных в боях и инновационных военных держав мира", – считает ученый.
Он констатирует, что вооруженные силы Украины коренным образом изменили подходы к ведению войны с использованием дронов, сбору разведданных на поле боя и логистике, а ее общество выдержало годы террора, не изменив своей демократической воле.
"Благодаря европейской интеграции и конфискованным российским активам Украина может стать одной из важнейших сил в сфере безопасности Европы. Россия, напротив, постепенно теряет свою мощь", – считает Колга.
По его мнению, санкции, коррупция, демографический спад, отток капитала и украинские удары по российской энергетической инфраструктуре обнажают хрупкость системы Путина.
"Атаки дронов на нефтеперерабатывающие заводы, трубопроводы и хранилища – которые часто расположены за тысячи километров от линии фронта – снижают производственные мощности и оказывают давление на бюджет, зависящий от доходов от нефти и газа", – отмечает учёный.
В статье говорится, что, несмотря на цензуру и пропаганду, многие россияне понимают, что их страну втянули в бессмысленную войну, в которой нет ни одного вероятного пути к победе.
"Ответ Путина – это, по сути, "железный занавес": жесткий контроль над интернетом и подавление любого внутреннего информационного пространства, прежде чем общественное возмущение перерастет в политические действия", – констатирует автор.
По мнению ученого, начало конца режима Путина может выглядеть именно так, как мы видим сейчас: военное истощение, экономическое давление, беспокойство элиты, разочарование общественности, поражения на поле боя и диктатор, оказавшийся в ловушке собственных решений.
"Поражение России не станет следствием какого-то одного события. Оно станет результатом длительного давления", – не исключает Колга.
Он подчеркнул, что война Путина потерпела поражение, ей не удалось уничтожить Украину или сломить Запад. Зато она обнажила слабость, коррупцию и страх, лежащие в основе его режима.
"Мир будет достигнут только тогда, когда Россия потерпит поражение, а режим Путина, построенный на лжи, терроре и разграблении, прекратит своё существование", – подытожил автор статьи.
Война в Украине: последние новости
Ранее УНИАН сообщал, что, по мнению президента Украины Владимира Зеленского, глава Кремля понимает, что у него сейчас нет преимущества. В то же время Зеленский считает, что у Украины сейчас есть окно возможностей, поскольку она стала сильнее и на поле боя, и в воздухе. Президент Украины поблагодарил за это украинских военных. Он пояснил, что их усилия позволяют ему укреплять позиции страны. Зеленский предположил, что Путин точно получает информацию о ситуации на фронте и "понимает, что сейчас у него преимущества нет".
Также мы писали, что пресс-секретарь МИД России Мария Захарова назвала "безответственными" решения, принятые на саммите НАТО в Турции относительно военной поддержки Украины. Захарова пригрозила, что они приведут к катастрофе. Пресс-секретарь МИД РФ заявила о якобы чрезвычайной напряжённости между США и Европой и "разочаровании Америки в НАТО".