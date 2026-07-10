'Поражение РФ не станет следствием какого-то одного события': в СМИ указали, что нужно сделать

По мнению ученого, начало конца режима Путина может выглядеть именно так, как мы видим сейчас.

Война президента РФ Владимира Путина против Украины никогда не ставила целью защиту россиян или укрепление позиций России в мире. Это всегда была война, вызванная неоимпериалистической arrogancy, стремлением укрепить власть, организованным разграблением и культурным уничтожением, пишет основатель Disinfowatch и старший научный сотрудник Института Макдональда-Лорье Маркус Колга в статье для National Post.

Колга отметил, что когда в феврале 2022 года Путин объявил о своей "специальной военной операции", он утверждал, что Россия уничтожает мнимых "нацистов" в Украине.

"На самом же деле целью было уничтожить украинскую идентичность, язык и культуру, вновь колонизировать демократическую европейскую нацию и доказать российскому народу и всему миру, что Путин остается лидером исторического значения", – предполагает автор статьи.

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Он добавил, что землю, ресурсы и народ Украины планировалось захватить силой. Колга считает, что российские войска были отправлены не для того, чтобы освободить, а чтобы покорить, ограбить и терроризировать под ложным предлогом.

Отмечается, что Путин пообещал россиянам быструю победу, а кремлевские пропагандисты хвастались, что Киев падет через три дня, и этот прогноз приняли за правду слишком многие западные аналитики и правительства.

"Четыре года спустя война Путина зашла в политический, военный, экономический и социальный тупик. "Трехдневная война" станет наследием его правления", – констатирует Колга.

Он подчеркнул, что российским войскам не удалось сломить Украину, не удалось расколоть поддержку Запада, и они все меньше способны защитить Россию от последствий агрессии Путина: растущей инфляции, карательных процентных ставок, угасающей экономики, усиления социальной напряженности и падения доверия общественности к самому Путину.

Отмечается, что материальный ущерб колоссален. Потребности Украины в восстановлении и реконструкции оцениваются в более чем 588 млрд долларов США. В то же время автор статьи отмечает, что нация, которую Путин пытается уничтожить, вероятно, станет сильнее той самой России, которая пыталась её уничтожить.

"Несмотря на все трудности, Украина стала одной из самых закаленных в боях и инновационных военных держав мира", – считает ученый.

Он констатирует, что вооруженные силы Украины коренным образом изменили подходы к ведению войны с использованием дронов, сбору разведданных на поле боя и логистике, а ее общество выдержало годы террора, не изменив своей демократической воле.

"Благодаря европейской интеграции и конфискованным российским активам Украина может стать одной из важнейших сил в сфере безопасности Европы. Россия, напротив, постепенно теряет свою мощь", – считает Колга.

По его мнению, санкции, коррупция, демографический спад, отток капитала и украинские удары по российской энергетической инфраструктуре обнажают хрупкость системы Путина.

"Атаки дронов на нефтеперерабатывающие заводы, трубопроводы и хранилища – которые часто расположены за тысячи километров от линии фронта – снижают производственные мощности и оказывают давление на бюджет, зависящий от доходов от нефти и газа", – отмечает учёный.

В статье говорится, что, несмотря на цензуру и пропаганду, многие россияне понимают, что их страну втянули в бессмысленную войну, в которой нет ни одного вероятного пути к победе.

"Ответ Путина – это, по сути, "железный занавес": жесткий контроль над интернетом и подавление любого внутреннего информационного пространства, прежде чем общественное возмущение перерастет в политические действия", – констатирует автор.

По мнению ученого, начало конца режима Путина может выглядеть именно так, как мы видим сейчас: военное истощение, экономическое давление, беспокойство элиты, разочарование общественности, поражения на поле боя и диктатор, оказавшийся в ловушке собственных решений.

"Поражение России не станет следствием какого-то одного события. Оно станет результатом длительного давления", – не исключает Колга.

Он подчеркнул, что война Путина потерпела поражение, ей не удалось уничтожить Украину или сломить Запад. Зато она обнажила слабость, коррупцию и страх, лежащие в основе его режима.

"Мир будет достигнут только тогда, когда Россия потерпит поражение, а режим Путина, построенный на лжи, терроре и разграблении, прекратит своё существование", – подытожил автор статьи.

Война в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по мнению президента Украины Владимира Зеленского, глава Кремля понимает, что у него сейчас нет преимущества. В то же время Зеленский считает, что у Украины сейчас есть окно возможностей, поскольку она стала сильнее и на поле боя, и в воздухе. Президент Украины поблагодарил за это украинских военных. Он пояснил, что их усилия позволяют ему укреплять позиции страны. Зеленский предположил, что Путин точно получает информацию о ситуации на фронте и "понимает, что сейчас у него преимущества нет".

Также мы писали, что пресс-секретарь МИД России Мария Захарова назвала "безответственными" решения, принятые на саммите НАТО в Турции относительно военной поддержки Украины. Захарова пригрозила, что они приведут к катастрофе. Пресс-секретарь МИД РФ заявила о якобы чрезвычайной напряжённости между США и Европой и "разочаровании Америки в НАТО".

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