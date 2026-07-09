Лучше пищевых добавок: 8 продуктов, которые помогают снизить давление

Некоторые продукты естественно содержат необходмые вещества.

Лучший "естественный" способ поддержания здорового артериального давления – это не пищевые добавки, а сбалансированный рацион, основанный на цельных продуктах.

Издание Very well health выяснило, что нужно кушать при повышенном давлении.

Листовые зеленые овощи

Листовые зеленые овощи богаты калием и магнием, которые поддерживают здоровое кровяное давление, уравновешивая уровень натрия и способствуя расслаблению кровеносных сосудов.

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К ним относятся:

руккола;

листья свеклы;

листья капусты коллард;

шпинат;

мангольд.

Исследование 2023 года показало, что употребление одной порции листовых зеленых овощей в день может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний примерно на 22%.

Бобовые

Бобы и бобовые являются богатым источником растворимых волокон. Эта медленно усваиваемая форма клетчатки поддерживает нормальное кровяное давление, снижая уровень "плохого" холестерина липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), уменьшая воспаление и предотвращая скачки уровня сахара в крови, которые могут привести к затвердеванию кровеносных сосудов.

Лучшие варианты:

черные бобы;

нут;

эдамаме;

красные бобы;

чечевица.

Исследования показывают, что употребление 1 порции бобовых в день может снизить риск развития гипертонии на 30%.

Ягоды

Ягоды богаты растительными соединениями, известными как полифенолы. Главными среди них являются антоцианы, придающие плодам красный, фиолетовый или синий цвет. Полифенолы помогают снизить воспаление и окислительный стресс в кровеносных сосудах, благодаря чему те лучше вырабатывают газ под названием оксид азота (NO3), который способствует расслаблению и расширению кровеносных сосудов.

К богатым источникам антоцианов относятся:

ежевика;

черника;

клюква;

малина;

клубника.

Одно из исследований показало, что ежедневное потребление от 16 до 22 миллиграммов антоцианов (что соответствует небольшой горстке черники) снижает риск развития гипертонии на 8%.

Нежирный йогурт или молоко

Помимо калия и магния, нежирные или обезжиренные молочные продукты обеспечивают организм полезной дозой кальция, который поддерживает нормальное давление следующим образом:

поддерживает баланс натрия и количества жидкости, удерживаемой организмом;

способствует нормальному сокращению сердечной мышцы и улучшению кровообращения.

Эксперты рекомендуют взрослым, следующим диете с калорийностью 2000 калорий, употреблять 2–3 порции низкожирных молочных продуктов в день. Йогурт особенно полезен, так как стимулирует выработку ферментов, которые могут напрямую снижать артериальное давление.

Овес и цельнозерновые продукты

Цельнозерновые продукты содержат клетчатку, магний, калий и полифенолы (такие как феруловая кислота), которые способствуют здоровью артерий, стабилизации уровня сахара в крови и расслаблению кровеносных сосудов.

Лучшие варианты:

ячмень;

бурый рис;

гречка;

овес;

киноа;

цельная рожь;

цельная пшеница.

Исследование 2020 года показало, что у людей, которые употребляли цельнозерновые продукты, вероятность развития гипертонии была примерно на 64% ниже, чем у тех, кто их не употреблял. Эксперты рекомендуют употреблять от 6 до 8 порций зерновых в день, причем большую часть должны составлять цельнозерновые продукты.

Жирная рыба

Жирная рыба является одним из самых богатых источников омега-3 жирных кислот – вида полиненасыщенных жиров, которые могут улучшать функцию кровеносных сосудов и повышать содержание оксида азота в крови.

К рыбе с самым высоким содержанием омега-3 относятся:

анчоусы;

сельдь;

скумбрия;

лосось;

сардины.

Американская ассоциация кардиологов рекомендует употреблять не менее двух порций рыбы по 85 грамм в неделю, особенно жирной рыбы. Исследования показывают, что это может снизить риск инфаркта или инсульта на 16% у людей с уже имеющимися сердечными заболеваниями.

Орехи и семена

Орехи и семена полезны для артериального давления, поскольку в них сочетаются полезные жиры, магний, клетчатка и антиоксиданты. Также они содержат L-аргинин – аминокислоту, которую организм использует для выработки оксида азота. Кроме того, семена являются источником растительной формы омега-3, называемой альфа-линоленовой кислотой (ALA).

Лучшие варианты:

несоленый миндаль;

семена чиа;

льняное семя;

фисташки без соли;

тыквенные семечки;

грецкие орехи.

Обзор 2020 года показал, что увеличение суточного потребления орехов всего на 14 грамм может снизить риск ишемической болезни сердца на 6% и риск инсульта – на 11%.

Свекольный сок

Свекла содержит пищевые нитраты – природные соединения, которые организм может преобразовывать в оксид азота. Свежий сырой свекольный сок – отличный источник этих веществ, поскольку в нём нитраты концентрируются, а их количество не уменьшается при кипячении.

Хотя некоторые овощи, такие как мангольд и шпинат, являются более богатыми источниками нитратов, но придется их съесть очень много, чтобы получить такое же количество, как в одной чашке свекольного сока объемом от 295 до 590 миллиграммов.

Исследования показали, что употребление примерно 1 чашки свекольного сока в день может снизить систолическое артериальное давление (верхнее значение) на 5,3 мм рт. ст. Правда, свекла содержит много сахара.

Ранее УНИАН писал, может ли чай помочь снизить артериальное давление.

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