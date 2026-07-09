В ближайшее время Украина получит от США ракеты-перехватчики для системы Patriot, - Зеленский

Кроме того, президент сообщил об отдельных договоренностях с европейцами по поводу ракет PAC-3.

В ближайшие дни Украина получит от Соединенных Штатов Америки партию ракет PAC-3 для зенитного ракетного комплекса Patriot. Об этом в аудиокомментарии сообщил журналистам президент Украины Владимир Зеленский.

"В ближайшие дни мы получим партию из Соединенных Штатов Америки. Также у меня были отдельные договоренности с европейцами. Там пока нет конкретных дат, но будут дополнительные PAC-3", – сказал он.

Что касается производства ракет для Patriot в Украине, он отметил, что уже достигнута договоренность с США на политическом уровне.

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"Теперь очень важно, чтобы наши технические группы, все наши представители различных министерств, представители исполнительной власти без промедления приступили к работе над этим, чтобы мы очень быстро получили лицензии и начали производство в Украине", – подчеркнул президент.

Производство Patriot в Украине: главные новости

Как сообщал ранее УНИАН, 8 июля президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с президентом Украины на полях саммита НАТО в Анкаре заявил, что США могут предоставить Украине право на производство систем Patriot. По его словам, компания, которая их производит и сейчас строит четыре завода, сможет сделать это через два-три месяца.

Как писал Bloomberg, производить ракеты для Patriot в Украине будет непросто, ведь "цепи поставок для текущего производства уже находятся под давлением, а запуск новой линии потребует также специализированного оборудования и обучения персонала, что увеличит сроки реализации проекта". Кроме того, сложно будет оградить такой завод от российских атак, поскольку производство перехватчиков станет приоритетной целью.

Советник министра обороны Сергей Бескрестнов (Флэш) назвал единственную проблему по производству ракет для Patriot в Украине – время. По его словам, все это может затянуться на год и более, поэтому "назвать сроки даже примерно невозможно, поскольку мы не знаем, например, сколько времени понадобится субподрядчикам на изготовление различных узлов".

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