На дне океана нашли 73 скрытых вулкана: некоторые могут проснуться в любой момент

Искусственный интеллект помог открыть десятки новых вулканов.

Подводный мир Земли оказался гораздо более вулканически активным, чем считалось ранее. Международная группа ученых обнаружила на дне Мирового океана 73 ранее неизвестные вулканические кальдеры – огромные впадины, образующиеся после мощных извержений, когда магматическая камера опустошается, а поверхность над ней проваливается.

Как пишет Daily Mail, для поиска исследователи использовали алгоритм искусственного интеллекта, который первоначально разрабатывался для обнаружения ударных кратеров на Марсе. Проанализировав карты рельефа океанского дна, система выявила более 87 тысяч потенциальных объектов. После тщательной проверки ученые сократили список до 78 вероятных кальдер. Пять из них были известны ранее, а остальные 73 стали новым открытием.

По словам руководителя исследования Андреа Веролино из Университета Париж-Сакле, сегодня на морском дне находятся тысячи километров телекоммуникационных кабелей, а также нефтегазовые объекты. Поэтому важно заранее знать, где расположены потенциально опасные вулканы, чтобы снизить риск серьезных экономических потерь и экологических катастроф.

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Хотя большинство вулканической активности на Земле происходит именно под водой, изучать такие объекты крайне сложно. Обычно движение тектонических плит приводит к спокойному выходу магмы и образованию новой океанической коры. Однако иногда формируются гигантские вулканы, которые после мощных извержений превращаются в кальдеры.

Как сообщается, даже давно затихшие вулканы не всегда безопасны. Ярким примером стало извержение подводного вулкана Хунга-Тонга в 2022 году. После многих лет покоя он вызвал крупнейший взрыв, зарегистрированный современными приборами.

Определить, какие именно вулканы могут проснуться в ближайшие десятилетия, пока невозможно. Тем не менее исследователи уже выделили семь кальдер, расположенных преимущественно возле зон субдукции, которые требуют первоочередного изучения. Если их вулканическая активность возобновится, последствия могут затронуть не только морские экосистемы, но и глобальную подводную инфраструктуру.

Извержение подводного вулкана Хунга-Тонга - что известно

15 января 2022 года, произошло извержение подводного вулкана Хунга-Тонга в Полинезии. В результате этого извержения произошло цунами, которое унесло жизни нескольких человек.

Изержение длилось всего 8 минут и сопровождалось землетрясением и настолько громким звуком, что его слышали даже на Аляске.

Позднее ученые определили, что в атмосферу Земли во время извержения было выброшено огромное количество аэрозоля и водяного пара.

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