Сильная жара до +36° возвращается в Украину: синоптик назвал точную дату

Самые высокие градусы будут на юге и на Донбассе.

До конца июля в Украине ожидается неустойчивая погода с дождями, ливнями и сильной жарой. Об этом в комментарии Телегерафу рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич.

По его словам, с 10 по 15 июля будет мокро. Во многих областях ожидаются дожди, местами ливни. Возможны грозы, сильный ветер и шквалы. Только в Крыму, на юге Одесской области и на Закарпатье осадков будет меньше.

До 13 числа по ночам ожидается +8…+16 °С, днем +15…+23 °С, в юго-восточной половине +24…+29 °С. С 14 июля станет теплее: ночью +13…+19 °С, днём до +25…+30 °С. С 17 по 20 июля ожидается сильная жара. Днем будет +28…+33 °С, а на юге и на Донбассе местами разогреет до +34…+36 °С.

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В то же время 19 и 20 июля в западных, северо-западных и юго-западных регионах Украины пройдут грозовые ливни, местами со шквалами и градом. На остальной территории страны существенных осадков в эти дни не предвидится.

Погода в Украине 10 июля

Синоптик Наталья Диденко также ранее сообщала, что в Украине потеплеет на следующей неделе.

Сегодня же, по ее данным, нам ждет свежая погода с температурой +19…+23, на востоке +25…+28 градусов, в западных областях +17…+22.

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