Война в Украине превратила нишевые американские возможности в эталон.

HIMARS 2026 года – это совершенно иная система, чем HIMARS начала 2022 года, и если проследить, как она эволюционировала до такого состояния, станет понятно, почему сейчас почти все вооруженные силы мира, стоящие на стороне Запада, стремятся её получить, пишет 1945.

Издание отмечает, что благодаря запуску ракет GMLRS с GPS-наведением на расстояние примерно 43 мили система HIMARS позволила украинским войскам поражать цели, которые ранее спокойно находились за линией фронта, а Киев использовал её для уничтожения логистической инфраструктуры, обеспечивающей боеспособность крупной конвенциональной армии.

"Склады боеприпасов, топливные базы, командные пункты, железнодорожные узлы, расположенные глубоко на территории, контролируемой Россией, – всё это стало доступным для удара, а благодаря высокой точности одна пусковая установка могла уничтожить цель, для поражения которой раньше требовался массированный обстрел", – говорится в статье.

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Примечательно, что высокопоставленные представители министерства обороны США утверждали, что эти системы оказали реальное влияние на ход конфликта. Однако, как отмечается в статье, настоящей выгодой был именно стратегический эффект.

Россия была вынуждена отвести свои склады снабжения и штабы за пределы зоны поражения, что привело к перегрузке её собственной логистики и подрыву её наступательных операций.

Объясняется, что система HIMARS создана по принципу "выстрелил – ушел": она ведет огонь и меняет местоположение до того, как наступит время контрбатарейного огня, а Москва месяцами заявляла об уничтожениях, которые не могла доказать.

Репутация, завоеванная в бою, превратилась в заказы, и их масштаб застал врасплох даже компанию Lockheed Martin. Она удвоила годовой объем производства пусковых установок, выпустив 96 единиц в 2024 году, но все равно не успевала удовлетворить спрос.

Издание сообщило, что заказы поступали одновременно со всех сторон. В частности, Польша подписала рамочное соглашение на сотни пусковых установок, значительную часть которых планируется собрать внутри страны в рамках программы "Homar-A" – это одна из крупнейших сделок по HIMARS, которые когда-либо заключались.

"Эстония также подписала соглашение, Литва впервые стала оператором этой системы, а Румыния и Австралия ускорили реализацию своих программ", – говорится в публикации.

Между тем Пентагон продолжал заключать новые контракты на производство, чтобы пополнить американские запасы и удовлетворить спрос союзников.

Издание сообщило, что спрос на это оружие настолько высок, что существует список ожидания.

"Война в Украине превратила нишевые американские возможности в эталон, с которым сравнивают себя все артиллерийские подразделения союзников, а точные удары на большие расстояния примерно за три года превратились из "приятного дополнения" в основное требование в странах НАТО и Тихоокеанского региона", – указывается в статье.

В 2026 году, после того как американские и израильские войска начали масштабную операцию против Ирана, Центральное командование США обнародовало несекретные кадры, на которых видно, как пусковые установки M142 запускают тактические баллистические ракеты по иранским целям в рамках операции.

"Системы HIMARS действовали не как полевая артиллерия, а как платформа для нанесения ударов в глубь театра военных действий; по геопозиционным данным, огонь велся из Бахрейна через Персидский залив в сторону Ирана, и эти системы применялись против иранских военных кораблей", – говорится в публикации.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов сообщил журналистам, что ракеты ATACMS, выпущенные с этих пусковых установок, потопили несколько судов, в том числе подводную лодку.

Тем не менее, издание констатирует, что HIMARS – это не "чудо-оружие", и делать вид, что это не так, никому не идет на пользу.

В частности, России удалось приспособиться к ней. Подавление сигнала GPS ухудшило точность ракет GMLRS и вынудило модернизировать боеприпасы. Украина начала развертывать деревянные пусковые установки-приманки, чтобы отвлечь российские ракеты, и несколько настоящих в итоге были потеряны в результате ударов "Искандера" и дронов.

Система HIMARS оказалась настолько эффективной, что спрос на пусковые установки и все виды боеприпасов, которые они запускают, превышает производственные возможности заводов, и споры об эффективности этой системы уже закончились.

"Остается вопрос, смогут ли Lockheed Martin и её поставщики изготовить достаточное количество этой техники достаточно быстро для мира, который наблюдал за событиями в Украине и уже принял решение", – подытоживает издание.

Система HIMARS: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Lockheed Martin представила новую версию своей знаменитой реактивной артиллерийской системы HIMARS FLEX. Аналитики отметили, что в обновленной версии HIMARS превратилась в настоящую многофункциональную платформу, способную решать широкий спектр задач, включая противовоздушную оборону. HIMARS FLEX может применяться в качестве пусковой установки для зенитных ракет PAC-3 MSE (до восьми единиц) в составе ЗРК Patriot, а также для зенитных ракет малой дальности в рамках зенитного ракетного комплекса IFPC (Indirect Fire Protection Capability). Это означает, что в теории HIMARS FLEX сможет сбивать даже ракеты типа "Искандер" или "Кинжал". Отмечается, что это особенно актуально в свете угроз, с которыми столкнулась Украина.

Также мы писали, что тайваньские военные провели учения с боевой стрельбой, в ходе которых осуществили запуск ракет с американских мобильных реактивных систем HIMARS в направлении Тайваньского пролива. В Тайбэе заявили, что таким образом демонстрируют готовность отражать возможную агрессию со стороны Китая. В CNN подчеркнули, что это первый случай, когда ракеты с HIMARS были выпущены в воды Тайваньского пролива, отделяющего остров от материкового Китая. Нынешние учения стали важным этапом в укреплении обороноспособности Тайваня.

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