Один из самых опасных супервулканов Европы подает тревожные сигналы

Учёные фиксируют ускорение активности супервулкана Кампи-Флегрей возле Неаполя.

В районе итальянского Неаполя усиливается активность супервулкана Кампи-Флегрей. Новое исследование показывает, что процессы внутри кальдеры развиваются по самоускоряющемуся сценарию и могут привести к серьёзным геологическим изменениям уже в следующем десятилетии.

Как пишет IDR, за последние 75 лет вулкан неоднократно проявлял признаки нестабильности – в регионе фиксировались землетрясения и поднятие грунта. Особенно заметно активность усилилась после 2005 года. За это время поверхность кальдеры поднялась примерно на 1,4 метра. Учёные связывают это с движением вулканических газов и магмы под землёй.

Исследователи отмечают, что нынешние процессы развиваются неравномерно: скорость изменений постоянно растёт.

Видео дня

По словам вулканологов, каждая предыдущая фаза активности постепенно ослабляла земную кору в районе кальдеры. В результате система становится всё более чувствительной даже к небольшим нагрузкам. Это повышает риск серьёзного геологического события.

Кампи-Флегрей считается одним из самых опасных вулканических районов Европы. Кальдера образовалась около 40 тысяч лет назад после гигантского извержения. Позже здесь происходили менее масштабные, но все же разрушительные события, включая извержение Монте-Нуово в 1528 году.

Согласно моделированию, нынешняя фаза ускорения может продолжаться до 2030–2034 годов. После этого накопленное напряжение должно будет высвободиться. При этом учёные подчёркивают: речь не идёт о точном прогнозе извержения. Возможны разные сценарии – от серии небольших взрывов до других структурных изменений в недрах вулкана.

Сейчас специалисты разрабатывают систему постоянного мониторинга, которая будет обновлять прогнозы на основе данных о землетрясениях и движении грунта. Это должно помочь службам гражданской защиты заранее реагировать на потенциальную угрозу для жителей.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, что в Иране просыпает гигантский вулкан Тафтан. Его вершина поднимается, ученые заговорили о первом за 700 тысяч лет извержении.

Вас также могут заинтересовать новости: