Россияне начали маскировать взрывные устройства под влажные салфетки, – Херсонская ОГА

Подозрительный или оставленный без присмотра предмет нельзя трогать или пытаться переместить.

Российские оккупанты начали маскировать самодельные взрывные устройства в упаковках влажных салфеток. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Александр Прокудин, начальник Херсонской областной военной администрации.

Он подчеркнул, что нельзя исключать, что россияне могут использовать для подобных целей и другие бытовые предметы: "Поэтому в очередной раз призываю жителей Херсонской области неукоснительно соблюдать правила минной безопасности. Если вы увидели подозрительный или оставленный без присмотра предмет, ни в коем случае не прикасайтесь к нему и не пытайтесь его перенести".

Прокудин добавил, что необходимо отойти на безопасное расстояние и предупредить находящихся рядом людей. А также немедленно сообщить об опасной находке по телефонам 101 или 102.

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Удары России по Херсону

Как сообщал УНИАН, в начале июля российские оккупанты нанесли удар дроном по маршрутному автобусу в Херсоне. В результате атаки погибли два человека, в том числе 18-летняя девушка, которая готовилась поступать в учебное заведение.

Добавим, что, используя дроны, дистанционное минирование и зажигательные смеси, оккупанты превратили Херсон в "лабораторию" для осады прифронтовых городов. Уничтожая общественный транспорт, спасательные службы и логистику, оккупанты пытаются заставить людей эвакуироваться и полностью опустошить прифронтовые регионы от Никополя до Славянска. Эта тактика признана ООН преступлением против человечности.

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