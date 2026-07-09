Избавиться от неприятного запаха белья после стирки поможет один компонент в порошке

Энзимные моющие средства могут избавить одежду от неприятного запаха.

Иногда белье и одежда после стирки сохраняет неприятный запах, и одевая, к примеру спортивную футболку, можно почувствовать запахи прошлой тренировки. Существует множество причин, по которым запахи сохраняются. И одна из них – использование неподходящего порошка.

Как пишет журнал Better Homes & Gardens, неприятные запахи могут оставаться на одежде, поскольку в порошке или геле для стирки отсутствует важный компонент, который помогает расщеплять жировые остатки. Этим компонентом является, к примеру, фермент липаза, который может кардинально изменить ситуацию в борьбе с запахами, оставляя вашу одежду свежей и чистой.

Стиральные порошки, содержащие липазу, разработаны для расщепления жировых остатков. В том числе они работают для удаления биоразлагаемых жиров, таких как кожное сало. Когда жировые остатки накапливаются на тканях, они оставляют после себя затхлый, почти прогорклый запах, который может сохраняться даже на только что выстиранной одежде.

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Как работает липаза

Липаза – это водорастворимый фермент, который расщепляет жиры и масла. В организме липаза помогает пищеварительной системе расщеплять жиры, и она выполняет аналогичную функцию в стиральных порошках.

Когда лучше использовать порошок с липазой

Моющие средства на основе липазы также помогают эффективно удалять пятна от масла, жира и других загрязнений с тканей.

Для восстановления старой одежды, в том числе винтажных вещей, приобретших запах секонд-хенда, а также для поддержания чистоты и отсутствия запаха спортивной одежды и одежды, прилегающей к телу, например, леггинсов, рекомендуется использовать моющее средство на основе липазы.

Спортивная одежда и обтягивающие вещи впитывают естественный жир, присутствующий в нашей коже. Если его не вымыть полностью, остатки накапливаются и со временем приобретают неприятный запах. Синтетические ткани, особенно эластичные, особенно склонны к накоплению кожного сала, поэтому для их стирки хорошо подойдет моющее средство на основе липазы.

Учитывая, что липаза это работающий компонент, нейтрализующий запахи, можно было бы ожидать найти ее практически в каждом стиральном порошке на рынке. Однако, поскольку липаза более стабильна в порошковых стиральных порошках, чем в жидких, включая капсулы для стирки, найти марки, содержащие этот нейтрализующий запах фермент, может быть сложно. Присутствие липазы стоит проверять на этикетке моющего средства.

Что лучше - гель или порошок для стирки

Для того чтобы быстро и качественно постирать вещи, нужно выбрать подходящее средство. Порошок лучше удаляет застарелые и сложные пятна, а гель очень щадяще воздействует на ткань, легче вымывается из волокон и не так портит машинку. Поэтому подбирать средство лучше индивидуально под каждую стирку.

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