Новое 'невидимое' оружие США может лишить противника спутниковой связи: что известно

Такая система состоит из антенной тарелки, установленной на колесном прицепе.

Космические силы США получили новую способность практически выводить из строя вражеские спутники и подавлять их сигналы, не нанося им физического ущерба. Об этом пишет Interesting Engineering.

Речь идет о "Медоулендс" - важном обновлении системы противодействия коммуникациям (CCS) 10.2, которое позволяет обнаруживать, блокировать, подавлять и ограничивать использование врагом электромагнитного спектра, в частности радиоволн.

"Обратимые и необратимые возможности системы электромагнитной войны еще больше укрепляют невидимую линию фронта в электромагнитном спектре", - отмечается в материале.

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Система "Медоулендс", используемая военными из подразделения "Миссия Дельта 3 - Космическая электромагнитная война", специально предназначена для обеспечения объединенных сил мощным набором средств для доминирования в спектре.

Согласно пресс-релизу, подразделение MD 3 отвечает за организацию, подготовку и оснащение специалистов по космической электромагнитной войне, которые будут направлены в боевые командования по всему миру, включая Космическое командование США, для поддержки операций объединенных сил.

"У нас есть исключительно подготовленные и квалифицированные специалисты по электромагнитной войне, которые обладают высокой мотивацией и с энтузиазмом относятся к интеграции этого нового потенциала "Медоулендс". Эта модернизированная система позволяет нам более эффективно и результативно поддерживать общую схему маневров на всех этапах конфликта", - заявил подполковник Космических сил США Райан Скиллинг, командир 4-й эскадрильи электромагнитной войны.

Также Космические силы США сообщили, что стратегическая ценность систем космической электромагнитной войны и "Гардиан", которыми они управляют, активно демонстрируется в ходе операций объединенных сил, таких как операция "Midnight Hammer", где специалисты по электромагнитной войне успешно создали зону молчания для обеспечения безопасного входа и выхода бомбардировщиков, эффективно блокируя коммуникации противника, чтобы предоставить жизненно важную информацию и предупреждения.

"Наши "Гардианы" находятся на передовой совместных операций, поэтому мы развертываем силы и средства, которые наилучшим образом обеспечивают их успех и успех объединенных сил. С каждым днём подразделения электромагнитной войны Космических сил становятся всё лучше организованными, обученными, оснащенными и психологически подготовленными к действиям в условиях вражеского окружения", - подчеркнул полковник Космических сил США Анджело Фернандес, командир "Миссии Дельта 3 - Космическая электромагнитная война".

Как пишет издание, такая система состоит из антенной тарелки, установленной на колесном прицепе, что, возможно, позволяет транспортировать ее как наземным транспортом, так и крупным грузовым самолётом. Благодаря этому ее можно развертывать в районах, над которыми могут находиться спутники противника.

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Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его страна договорилась с США о закупке ракет "Томагавк". По его словам, договоренность была достигнута в кулуарах саммита НАТО в Анкаре.

"Этим мы устраняем важный стратегический пробел в нашей обороне", - заверил Мерц.

В то же время Business Insider писал, что в НАТО нашли способ остановить Россию еще до начала крупного наступления. Отмечается, что новая стратегия предусматривает создание сети, управляемой искусственным интеллектом, для обнаружения и поражения целей - подобно сети, которую РФ развернула во время войны против Украины.

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