Монструозная РЛС: эксперты рассказали, что происходит с российской ПВО

СБУ нанесла удар по представителю семейства обзорных РЛС П-14, которые были созданы в конце 1950-х годов.

Российские оккупанты используют старую огромную радиолокационную станцию, очевидно, из-за сокращения количества современных обзорных РЛС типа "Небо", которые Силы обороны Украины активно уничтожают.

Как отмечает портал Defense Express, на опубликованном Службой безопасности Украины видео с результатами работы подразделения "Альфа" была замечена довольно необычная РЛС, пораженная дроном.

Она отличается огромными габаритами - около 30 метров в ширину. Отмечается, что использование россиянами таких огромных средств радиолокационного обзора "поставило в тупик целый ряд профильных Telegram-каналов из-за сложности идентификации радара".

Видео дня

"Ведь СБУ атаковала настоящий раритет. Это представитель семейства обзорных РЛС П-14, которые были созданы в конце 1950-х годов. Последняя версия, которая, в отличие от предыдущих, была мобильной, имеет индекс 5Н84А "Оборона-14" и появилась в 1970-х годах", - говорится в сообщении.

Подробности об этой РЛС

Аналитики рассказали, что это обзорная радиолокационная станция метрового диапазона, которая может обнаруживать цели на дальности до 600 километров с довольно значительными погрешностями - по дальности +/- 1 тысяча 500 метров, по азимуту +/-1,5 градуса, что на предельной дальности означает около +/- 16 км.

Кроме того, она имеет низкое разрешение. Объекты, летящие на расстоянии даже нескольких километров друг от друга, отображаются как одна цель. Также это двухкоординатный РЛС: он предоставляет информацию только о дальности и азимуте объекта, но не о высоте.

"И всё это при огромных габаритах. Полотно антенны - 32 на 11 метров, общая высота - 25 метров. При этом конструкция должна вращаться", - говорится в сообщении.

Снятие с вооружения

Подчеркивается, что последние экземпляры П-14 в России были сняты с вооружения еще в 2003 году. Но, похоже, оккупанты активно возвращают их на дежурство, ведь это уже второй случай поражения этого радара. В прошлый раз РЛС 5Н84А "Оборона-14" была поражена бойцами Сил специальных операций в марте в Крыму. В Defense Express отмечают:

"Единственное объяснение возвращения в строй этих монструозных архаичных конструкций для РФ - сокращение количества современных обзорных РЛС типа "Небо", которые Силы обороны Украины активно уничтожают".

В то же время на этом же видео рядом с П-14 стоит "Небо". По мнению аналитиков, тот факт, что СБУ поражает именно П-14, может свидетельствовать о том, что более новый радар был выведен из строя ранее, либо же это был макет, который удалось распознать.

Последние поражения вражеских целей украинскими войсками

Как сообщал УНИАН, в ночь на 9 июля подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных и военно-экономических целей российских захватчиков.

Так, в частности, были поражены 12 танкеров, буксир и сухогруз России в акватории Азовского моря. Масштаб нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются.

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