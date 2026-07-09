Ракета к Patriot, которую можно освоить быстрее всего: аналитики рассмотрели другой вариант

Помимо более простой системы управления, эта ракета также оснащена, пусть и более крупным, но более простым одноимпульсным твердотопливным двигателем, а не двухимпульсным, как у MSE.

Налаживание производства по лицензии ракет для зенитно-ракетного комплекса Patriot - длительная задача, но он может использовать различные типы ракет, поэтому и сроки могут быть разными. Как отмечает портал Defense Express, производственный цикл PAC-3 MSE от Lockheed Martin длится два года. А сам процесс имеет несколько критических зависимостей от поставок ключевых компонентов.

"В случае с этой ракетой одним из наиболее критических компонентов является активная радиолокационная головка самонаведения от Boeing. Именно ограничения по её производству не позволили увеличить темпы сборки ракет MSE в Японии с 30 до 60 в год", - пояснили аналитики.

Так, более реалистичной альтернативой является PAC-2 GEM-T от Raytheon, для которой заявлена способность противодействовать баллистическим ракетам, но не заявлена возможность кинетического перехвата, что снижает эффективность.

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"Кроме того, по сравнению с MSE зенитная ракета GEM-T имеет примерно вдвое меньшую дальность и высоту поражения целей. А общая эффективность перехвата баллистической ракеты оценивается на 20–30 % ниже. Тем не менее, PAC-2 GEM-T проще, а освоить её производство можно быстрее", - отметили в Defense Express.

В чём особенности этой ракеты

Отмечается, что PAC-2 GEM-T - это результат длительной модернизации самой первой ракеты серии Patriot 80-х годов. В ней использована более простая полуактивная головка самонаведения, которая ничего не излучает, а лишь улавливает отраженный сигнал от цели, которую облучает радиолокационная станция Patriot. В анализе говорится:

"Кроме того, в ракете нет сверхсложной системы наведения и управления, там использован принцип Track Via Missile, когда комплекс сравнивает данные, полученные с собственной РЛС и полуактивной ГСН зенитной ракеты, формируя соответствующие команды управления, которые передаются на GEM-T по радиоканалу".

Различия между ракетами

В Defense Express также отметили, что PAC-2 GEM-T не имеет сложной системы поперечного маневрирования, как у PAC-3 MSE, ведь поражение цели происходит за счет ближнего подрыва боевой части массой около 90 килограммов с готовыми поражающими элементами массой 45 граммов.

Помимо более простой системы управления, эта ракета также оснащена хоть и более крупным, но более простым одноимпульсным твердотопливным двигателем, а не двухимпульсным, как у MSE.

Возможности лицензионного производства

"Именно эти различия в целом позволяют смотреть на возможности лицензионного производства в Украине зенитных ракет PAC-2 GEM-T более оптимистично, чем на PAC-3 MSE. В конце концов, опыт Германии по производству GEM-T на мощностях COMLOG прямо указывает на возможность налаживания широкой локализации", - говорится в сообщении.

Впрочем, аналитики подчеркивают, что на создание производственной линии у немцев ушло два года, а после начала её строительства в 2024 году первые ракеты должны быть изготовлены в 2027 году. В Defense Express добавили:

"В то же время ещё более интересной могла бы быть возможность локализации совершенно новой ракеты для Patriot, проект создания которой получил название LTFI (Lower-Tier Future Interceptor). По замыслу, это должна была быть простая, массовая, дешёвая ракета стоимостью менее 1 млн долларов. Но её создание не получило финансирования".

Производство ракет в Украине

Как сообщал УНИАН, 8 июля президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что США могут предоставить украинцам разрешение на производство перехватчиков для систем Patriot.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время ожидается поступление новой партии ракет-перехватчиков PAC-3 для Patriot, чтобы сбивать российские баллистические ракеты.

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